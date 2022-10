MILOŠ BOJANIĆ JE NJU ZAMENIO 24 GODINE MLAĐOM: Dobili su 2 sina, posle razvoda joj dao 2 kuće i pekaru, evo kako Dragica izgleda!

Pevač Miloš Bojanić prvi put se oženio sa 22 godine, a jednom je javno pričao o tom braku.

Popularni pevač narodne muzike venčao se Dragicom, sa kojom ima sina Mikicu i Baneta, a za Kurir je svojevremeno otkrio detalje braka.

foto: Nemanja Nikolić

- Eh... nas dvoje, dva Bosančića... Videli se u kafani i ja joj rekao: "Ja bih voleo da ti budeš moja žena." Tako je i bilo, i posle pet dana mi smo se venčali. Ja sam najluđi čovek na svetu, koji se ženi na brzinu. Ma kakva ljubav na prvi pogled, ja ne znam sada šta je to bilo. To je bilo sviđanje na prvi pogled. Kako čovek da se zaljubi za pet dana, pa to je nemoguće, ja sam budala. Nisam ja a njom bio 24 sata, mi nismo spavali zajedno, ona je nevina ušla u taj brak. Mi smo bili balavci, Dragica 18, a ja 22 godine. Ona mene nikada nije sputavala, uvek me u svemu pratila. Za naš raskid mislim da je najveći krivac baš tih pet dana, nismo se dovoljno upoznali. Mi smo se sporazumno razveli, sve smo se dogovorili. Podelili smo imovinu. Ja sam tada imao dve kuće ovde, kuću na moru i jedan biznis - pekaru. Ona je uzela te dve kuće i pekaru, meni je ostala kuća na moru i nastavio sam dalje. Mi se nikada nismo posvađali, naša deca nikada nisu čula da se mi raspravljamo. E sada, moram da priznam da je bilo malo problema kada sam se drugi put oženio, ženska sujeta je proradila - rekao je Miloš.

foto: Printscreen/Instagram

Pevač je sreću pronašao pored Branke koja je znatno mlađa od njega.

- Četiri godine sam bio slobodan, gradio sam jedan dvorac, radio punom parom, nastupao... Posvetio sam se svim tim nekim stvarima, a onda sam upoznao moju Branku, s njom je prošlo više vremena nego s Dragicom, 15 dana. Branku i mene niko drugi nije spojio nego sam Gospod bog. Meni je njena jedna prijateljica pričala o njoj, znaš već kako idu te ženske priče... Lepa je, dobra je, isto Bosančica, ali sam ja tada bio u nekom svom drugom filmu. Kada sam imao jednu nesreću, sve se promenilo, otišao sam pod Ostrog i krenuo je novi život - govorio je on za Kurir.

Kurir.rs/A.D/K.Đ.

Bonus video:

00:55 ĆANA OTKRIVA KAKO JE UPOZNALA MUŽA! Splet okolnosti: Ulio joj strah, a ona je počela da se svađa! Opisala je sve kao sudbinu!