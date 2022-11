"BILA SAM SA DVADESETAK MUŠKARACA" Milica Dabović ogolila dušu o svojoj INTIMI, progovorila o prodaji EKSPLICITNIH FOTOGORAFIJA

Bivša košarkašica Milica Dabović otvoreno je govorila o profilu koji je otvorila na sajtu za odrasle, priznala koji sportista joj se dopada, ali i šokirala priznanjem sa koliko muškaraca je bila.

Milica je u emisiji "Amidži šou" odgovarala na sva škakljiva pitanja, a sedela je na vrućoj stolici, na kojoj se temperatura sve vreme povećavala.

foto: Printscreen

Kako dođe do toga da jedna vrhunska sportistkinja snima za OnlyFans-u?

- Nije težak odgovor, opklada je bila u pitanju. Nisam znala kako to ide u početku, pa sam se upoznala sa tim. Zaradila sam brze pare i to je ono što je važno.

Zašto nisi pare zaradila na drugi način?

- U pripremi je moj butik, ali to ne može da mi obezbedi brz novac a to je ono što mi je potrebno. Ovo sve me ne čini lošom osobom, ali ne znam da li sam primer mladima.

foto: Printscreen

Da li misliš da to priliči ženi tvojih godina? Kako je reagovala tvoja okolina?

- Imam 40 godina, ali mislim da mi godine nisu prepreka, ne stidim se ni godina ni tela, volim kako izgledam i ponosna sam. Okolina je oduševljena!

Da li si u kontaktu sa ocem svog deteta? Šta tvoj sadašnji partner misli o tvojoj novoj odluci i Only Fans-u?

- Ne nisam u kontaktu. Njega ne zanima dete, mene ne zanima on. Ne smeta mu, on je čovek širokih shvatanja!

foto: Printscreen

Sa kojim muškarcem sa javne scene bi snimala 'vrele scene'?

- Ne bih ni sa kim snimala, ne zanima me to. Dobar grajer mi je Zlatan Ibrahimović.

Sa koliko si muškaraca bila do sad?

- Sa jedno 20 - tak!

foto: Printscreen

Milica Dabović je podsetimo otvorila profil na OnlyFans-u gde prodaje svoj intimni sadržaj.

- Volim da se fotografišem i ponosna sam na svoje telo. Ceo život sam trenirala, telo je moj dugogodišnji projekat. Dopada mi se kako izgledam u 40. godini, zašto to ne bih pokazala i drugima?! Neću varati ljude i pozirati obučena od glave do pete. Nemam problem da se slikam u donjem vešu jer je za mene lepo, zgodno žensko telo čista umetnost! Pokazivaću delove tela u zavisnosti od toga koliko ljudi plate. Koliko para, toliko muzike! - rekla je Milica.

Kurir.rs/I.B.