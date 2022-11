ANA I RASTA NISU JEDINI KOJI SU POSLE BRAKA POSTALI NEPRIJATELJI! Ovo su bivši partneri koji danas NI OČIMA NE MOGU DA SE VIDE!

Poslednjih dana javnost su šokirale brutalne reči koje je na račun bivšeg supruga Stefana Đurića Raste uputila Ana Nikolić.

Iako su mnogi mislili da je njihov odnos posle razvoda ostao korektan, što su i sami više puta isticali u svojim izjavama, njihov slučaj je pokazao da je tanka linija između ljubavi i mržnje, pa su mnoge poznate ličnosti sa svojim nekadašnjim supružnicima neprijatelji.

- "Iz roditeljske ljubavi" nekada, nažalost, rode se i "nesoji", nisam ja, majke mi... Biće, ipak, da si niko. Ti, sramota za muški rod. Pu, bre. Veliki pozdrav za čuvare iz CZ, jer mogli su, ali nisu me svlačili golu u poseti ovom sitnom narko-trafikantu i, nažalost, velikom narko-konzumentu. I da ne zaboravim policajke, koje nisu znale kako tačno da me zavedu. Jednostavno, ne postoji opcija "bivša žena". E, ja sam ta. Glupa gluperda. Evo, sama se prijavljujem za nagradu "najveći idiot" - žestoko je poručila Ana Rasti.

Ipak, ovo nije bio usamljen slučaj, a mi ćemo ovde pomenuti samo neke od poznatih ličnosti koje ni posle mnogo godina od završetka bračnog života nisu uspele da zakopaju ratne sekire i uspostave pristojnu komunikaciju.

Anabela Atijas i Gagi Đogani

Odnos Anabele Atijas i Gagija Đoganija oduvek je intrigirao javnost. Bez obzira na to što godinama nisu u braku, bivši supružnici i danas često dospevaju u žižu medijskog interesovanja. Oni su žestoke okršaje imali i u rijalitiju "Zadruga", kada su izneli sav svoj prljav veš, a nedavno se na internetu pojavio snimak na kom se vidi žestoka svađa bivših supružnika iz vremena kada su još bili u braku. Anabela je Gagija optužila i za nasilje i o tome je više puta pričala u javnosti.

Goca Tržan i Ivan Marinković

Goca Tržan i Ivan Marinković razveli su se 2011. Njihovo prepucavanje preraslo je u medijski rat, pa je tako Marinković ispričao da je uhvatio Tržanku u prevari, dok je ona tvrdila je do razvoda došlo jer se on odao porocima.

- Nije mi teško da priznam da sam kriva, ali svakako nisam jedina kriva, baš kao što nisam varala Ivana. Sad nije važno ko je koga ostavio, jer to neće promeniti stvar. Nemam nameru da sedim skrštenih ruku dok me pojedinci predstavljaju kao preljubnicu, jer ja to nisam. Da sam želela da varam, sigurno bih odavno izašla iz braka - pričala je tada Tržanova.

Nataša Bekvalac i Luka Lazukić

Nataša Bekvalac se od prvog supruga Danila Ikodinovića razvela na skandalozan način, ali oni su posle toga regulisali svoje odnose, dok se samo od drugog supruga Ljube Jovanovića razvela mirno i bez medijske pompe.

Najveću agoniju prošla je nakon trećeg braka, sa Lukom Lazukićem, kojeg je optužila da ju je pretukao u aprilu 2018, i to samo dva meseca od porođaja. Odmah je tražila razvod braka, a prema njenom priznanju, suđenja su joj bila izuzetno mučna, jer se tamo susretala s njim.

Kija Kockar i Sloba Radanović

Kija Kockar javnosti je postala poznata kada ju je njen tadašnji muž Sloba Radanović prevario s Lunom Đogani u "Zadruzi". Ona je tri godine posle razvoda priznala da ju je najviše zabolelo to što Sloba nije verovao u njihovu ljubav. Istakla je i da njen bivši kao čovek za nju više ne postoji, te da čvrsto stoji iza svog mišljenja da je loš čovek.

- Bolelo me je što je moja porodica to morala da gleda. Na stranu sve to, ja sam to prebolela. On mene kao čovek ne zanima. I dalje mislim da je on jako loš čovek - ispričala je ona tada.

Tanja Savić i Dušan Jovančević

Tanja Savić i Dušan Jovančević dugo su u lošim odnosima. Ona tvrdi da je prva podnela papire za razvod i da on ne može da prihvati da ga je ostavila, a jedan o drugome su mnoge loše stvari javno izgovorili.

- O bože, mučenik! Nije on to uradio prvi, već ja. On je sad promenio priču, počeo je da mi se ubacuje u razgovor i govori: "Ja sam tebe ostavio, nisi ti mene", valjda je toliko povređen da ne može da prihvati činjenicu da sam ja njega ostavila, da radim ovo što radim valjda ne može da podnese, da li je to nemoć ili ko zna šta, pa me navodi na svoju vodenicu. Neko sam ko govori uvek istinu, ne volim laž, prevrtljive ljude, nepravdu - istakla je tada Tanja.

Severina Vučković i Milan Popović

Iako njih dvoje nikada nisu bili u braku, njihov odnos nakon raskida godinama je već glavna tema u regionu. Oni se sude zbog starateljstva, iznose međusobne optužbe i prljav veš iz svoje vanbračne zajednice. U tome je prednjačio Popović, pa je tako nedavno ispričao svoju verziju priče o krahu svog ljubavnog odnosa sa pop zvezdom.

- Severina je tražila da spavam s njom da bih viđao dete - bila je samo jedna od Milanovih tvrdnji koja je šokirala region.

