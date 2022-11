MARIJA ŠERIFOVIĆ 200.000 € ULAŽE U NOVI BIZNIS Kupuje 2 LOKALA u Beogradu, a evo u šta će uložiti novac! A tek će biti na MUKAMA

Pevačica Marija Šerifović rešila je da uloži 200.000 evra u porodični biznis i pomogne majci Verici da posao s kolačima, koji joj je odlično išao, a onda propao zbog korone, vrati u prestonicu. Naime, Verica je morala da zatvori radnju u Beogradu i preseli je u Kragujevac, a ćerka sada želi da joj obezbedi nove lokale i ponovo pokrene posao s kolačima.

- Šerifovićka majci pomaže da obnovi biznis, kupuje joj dva lokala u Beogradu za pokretanje posla s kolačima - priča izvor blizak poznatoj majci i ćerki.

- Marija je krila od majke da je razgledala lokale, planira na dve lokacije da kupi prostor, a sve će je koštati oko 200.000 evra, zajedno sa opremom koja se kupuje za proizvodnju. Inače, Verica je prvo zbog korone zatvorila radnju u Beogradu, odnosno, preselila je u Kragujevac, ali je, kako je nedavno otkrila, i taj lokal morala privremeno da zatvori zbog krize koja je zavladala.

- Naravno da poskupljenje utiče na sve, ali ja sam svoju poslastičarnicu zatvorila. Za vreme korone smo svi osetili krizu što se tiče tih malih preduzeća, pa je to, naravno, sačekalo i mene. Jednostavno se nije više isplatilo da se to drži. Nisam ja jedina, šta je, tu je - rekla je pevačica da je na neko vreme morala da odustane zbog svog privatnog biznisa, te istakla da se nada da će ponovo biti preduzetnica kad se steknu uslovi za to.

- Možda na proleće, ne znam. Sve zavisi od situacije. Verovatno bih opet otvorila poslastičarnicu, u tome stvarno uživam - zaključila je Šerifovićeva.

Verica i Marija nisu se javljale na telefon kako bi potvrdile informacije.

Mušterije su bile oduševljene Veričinim poslastičarskim umećem, a neki su tvrdili da ni Mara ne zaostaje za majkom.

- Verica kaže da vole da eksperimentišu sa slatkišima, ali ipak najlepše su im večeri uz kiflice sa džemom od kajsije. Kaže da je i Mara odlična kao poslastičar i da se nada da će, kao što je krenula s njom da peva, tako nastaviti i s poslastičarnicom. Čula sam da, kada je Mara tu, ori se cela ulica od pesama koje pevaju dok spremaju - ispričala je jednom prilikom za medije jedna od Šerifovićkinih mušterija.

