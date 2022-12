DEJAN DRAGOJEVIĆ U LOŠEM STANJU! Nije se pojavio u emisiji, poslao poruku i otkrio kako se oseća - ŽELI DA SE POVUČE POTPUNO!

Dejan Dragojević je javno raskinuo sa Aleksandrom Nikolić, a umesto da se uključi u program uživo u emisiji kako bi prokomentarisao svoju odluku, Dejan je samo poslao poruku.

"Neću da se budim svako jutro da gledam da li me je devojka prevarila ili ne. Neću da svaki dan tumačim da li je bilo pogleda ili ne. Ne treba mi devojka koja sedi i druži se sa svima tamo, naglasio sam joj i preneo joj informacije da to ne sme da radi, da me to povređuje", rekao je Dejan na svom Jutjub kanalu i dodao:

"Tvrdim da je Aleksandra jedna od najpokvarenijih ljudi koji su ušli u rijaliti. Kaže da me voli, a svim što radi meni čini zlo. Njena komunikacija sa Zvezdanom je počela da mi smeta kada je sedela na garnituri pored njega, međutim, svaki put sam sam imao priliku da joj dam do znanja da to ne radi. Kada se pomirila sa Miljanom, shvatio sam da je mnogo veća želja da pristupi Zvezdanu jer su Miljan i Zvezdan dobri. Povredila me je prvo sa čokoladicom, a tad je želela da napakosti Milici Veselinović. Milica je osetila da Aleksandra ima kvarne namere prema njoj. Aleksandra ima svoje ciljeve koje mora da pobedi", rekao je, između ostalog, on.

Inače, on je trebalo da se uključi u emisiju "Premijera-vikend specijal", međutim, zbog stanja u kome se nalazi nije mogao i nije hteo da se oglašava.

Bivši rijaliti učesnik poslao je poruku, umesto da se uključi u program uživo.

Dragojević je poručio da je odlučio da preseče sve i da se odmakne od priča i Aleksandre, da se ne oseća dobro zdravstveno i želi da se povuče potpuno.

