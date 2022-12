"VOZE BESNA KOLA, JEDU U NAJSKUPLJIM RESTORANIMA..." Đanijeve komšije razvezale jezik, evo zašto su im ČUDNA familija!

Radiša Trajković Đani sa porodicom živi u Beogradu na vodi u nekoliko stanova, komšije kažu da su srdačni, ali čudni.

- Đani je od svih njih najsrčaniji, ali je sve prepustio supruzi Slađi jer on mnogo radi. Nema sumnje da je on taj koji donosi lovu u kuću i da moraju da ga slušaju, sinovi i snajke, ma svi. Oni svi žive od njega i njegove popularnosti, mislim da zarađuje mnogo više i od pevača koji su kvalitetniji i poznatiji od njega, ali on je maher za bakšiš. Nekoliko puta sam ga slušao u kafani i ljudi ne pitaju koliko mu daju novca, kaže komšija koji živi u zgradi pored Đanijeve.

foto: Damir Dervišagić

Komšinica koja je šetala psa, nasmejala se na pitanje o komšiji.

- Oni su mi kao porodica luckasi. Očas posla Slađa ovde pred svima ih prevaspita psovkama ili nasmeje opaskama. Đani voli da zapeva u kući pa čujem često kada pusti glas, neka tu bude još neko sa njim pa u duetu. Jedno vreme smo ga viđali, bio je stalno nervozan verovatno zbog Slađinih zdravstvenih problema. Sada je opušteniji jer se ona operisala. Vidi se da ona vodi glavnu reč u kući, ali on je glava porodice, kaže Milena.

U obližnjoj apoteci kažu da je Đani šmekerica.

- Nasmejemo se kada dođe, on tako slatko psuje kada govori da ne možeš ni da mu zameriš. Opušten je, nije uštogljen kao druge javne ličnosti. Mi ga često pitamo za neke tračeve, ali neće da nam kaže. Vidi se da mu je sve dosadilo i da nastupa, i da putuje. Često kaže da bi voleo da može vikend da prespava kod kuće. Verujem da je tako, ali opet ne bi svi oni živeli na visokoj nozi da nije tih tezgi. Kada vidite i njega i Slađu, pa i sinove na njima su sve brendovi. Voze besne automobile, jedu u najskupljim restoranima ovde u kraju. Ne može to od sedenja.

foto: Kurir televizija

Komšije kažu da Đani nije neki ljubitelj ni javnog života.

Nekoliko puta smo ovde ga zaticali kada ga pozovu novinari, a on laže ne može sada u gužvi je. Posle nam se pravda kako ga mrzi da gostuje po emisijama i da daje intervjue. Deluje da se umorio od estrade. Mnogi su mu zamerili onu "korona žurku" kada je priveden tokom policijskog časa. Svađao se sa ljudima kada mu to dobace, vidi se da ga je vređalo, a sam je kriv, priča Života.

kurir.rs

Bonus video:

10:03 Đani otkrio pikanterije iz života