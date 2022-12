ĐANI JE MAMAC ZA DOBRE BAKŠIŠE: Kite ga prstenjem, lancima, a jedan gost mu je poklonio POLA KILOGRAMA ZLATA!

Radiša Trajković Đani poznat je kao kralj bakšiša, a sada je otkrio da za svoje izvođenje po veseljima ne dobija samo novac, već i skup nakit.

- Srbija je sada dosta jaka, nekad prođem za veče kao da sam bio preko - otkrio je Đani.

foto: Printscreen

On je istakao i da na veseljima, pored odličnog bakšiša dobija i zlato.

- Daju mi prstenje, lance, drago kamenje, ali ja to ne nosim. Ništa ne zadržavam, jer ne znam poreklo te robe - kaže Đani.

Prema njegovim rečima, najvredniji poklon koji je dobio bio je od gospodina iz Kanade, koji je specijalno za njega kupio kajlu od pola kilograma zlata.

- Lik mi je poklonio lanac od pola kila zlata, imao je tuce para i počeo je da ih baca na muziku. Snimim da je sa ženom i ja skinem lanac i odem do nje i kažem joj: "Gospođo, vaš suprug mi je dao lanac, ne bih da bude Đani uzeo lanac, pa zapalio za Srbiju", a ona mi kaže da je on sa namerom kupio taj lanac baš za mene - kaže Đani za Hype Tv.

foto: Dragan Kadić

Podsetimo, Đani je inače poznat kao kralj bakšiša i kralj veselja. On za jednu pesmu, kako se pisalo, zna da uzme neverovatnu sumu. Tako je tokom turneje po Americi zaradio 30.000 dolara samo za pesmu "Ti me nikad i nisi volela"! Poznato je i to da pevač ispunjava sve želje, pa je tako jednom prilikom, kada mu je gost tražio, nazdrvio iz njegove cipele.

Kurir.rs

