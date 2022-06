ĐANI SE LJUBIO SA MUŠKARCEM NA SVADBI SINA! Folker u nesvakidašnjoj akciji, vatreni poljubac, ŠOK!

Od Radiše Trajkovića Đanija smo mogli sve da očekujemo, ali da se ljubi s muškarcem i to na svadbi svog sina Miloša Trajkovića, koji se u ponedeljak oženio - ne!

U zanosu emocija, muzike i atmosfere pevač je poljubio svog prijatelja koji je bio jedan od gostiju na veselju i to ni manje ni više nego pravo u usta. Bio je to pravi francuski poljubac dok je Seka Aleksić pevala svoj repertoar. Interesantno je i to što je pevačeva žena Slađana stajala odmah ispod njega jer je Đani stajao na stolici, ali nije primetila šta joj muž radi.

U prilog tome svedoči video-snimak koji se vrti na društvenim mrežama. Na njemu se jasno vidi vatreni poljubac. Štaviše, čovek sa kojim je razmenio nežnost je sve to ovekovečio svojim mobilnim telefonom. Zbog čega su uradili ovo, nije poznato, ali nema sumnje da je njima bilo lepo. I gosti koji su se lepo provodili očigledno nisu primetili šta Đani radi, ali se na videu sve jasno vidi.

Nema sumnje da je porodica Trajković napravila nasledniku feštu za pamćenje jer se o veselju danima priča i piše. Šta je sledeće čime će Đani da nas iznenadi, ostaje nam da vidimo.

