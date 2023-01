"NE BI GA BILO POSLE TOGA" Kaća Grujić otkrila da prevaru nikad NE BI OPROSTILA Gobelji, a ovako bi REAGOVALA ako bi došlo do toga

Katarina Grujić uživa već neko vreme u skladnom braku sa Markom Gobeljićem sa kojim je pre godinu dana dobila ćerkicu Katju, a sada je otkrila šta je to, što nikad ne bi oprostila svom suprugu.

- Šta bi radije uhvatila muža u prevari sa svojom najboljom drugaricom ili sa njegovim najboljim drugom - glasilo je pitanje za Katarinu Grujić.

- Ne može. Ne bi me pogodilo ni jedno ni drugo, ne bi ih bilo posle toga i ja ne bih patila i to je to. Ako dođe do prevare, samo bih pokupila stvari i otišla. Ja nikome u životu ne bih prešla preko prevare, ne bih ni mami ni tati. Takva sam osoba. Ako ja nekome dam sebe 300 posto, očekujem da mi taj neko vrati, a Marko meni i te kako vraća. Mene izgovori ne zanimaju. Čula sam razlog muškarci varaju da bi više voleli svoje žene, kod mene to ne prolazi - rekla je Grujićka.

Podsetimo, pevačica je svojevremeno pričajući o njihovom odnosu, otkrila da joj se ni malo ne dopada epitet "žena fudbalera".

- Ljudima je to kao fascinantno kao biti žena fudbalera. Možda je to vređanje jer većina žena od fudbalera ima svoje ime i prezime i svoje zanimanje ili karijeru, a i da nema, domaćica je i to je neki posao. Samo je udata za tog svog čoveka, ima decu ili šta god. Nema potrebe tako to etiketirati- objasnila je Kaća svojevremeno.

