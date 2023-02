ĐANI DAO SEBI ODUŠKA! Pevač SPREMA SEKSI POKLONE ZA SLAĐU, pa javno najavio akciju: "JOJ ŽENO"

Kralj zabave i bakšiša, Radiša Trajković Đani, imao je nastup u Amestrdamu gde je imao nastup, a iako se ubrzo vraća u Beograd nije propustio priliku da uživa u čarima ovog grada koji je poznat i kao najliberalniji u Evropi.

Đani nije krio oduševljenje Amsterdamom odakle je podelio nekoliko objava od kojih je jedna svima zapala za oko.

foto: Printscreen/Instagram

Naime, on je snimio kako prolazi pored jednog seks šopa kojih tamo ima na svakom ćošku, a uz video je poručio: „Jao ženo“, pa su pratioci pretpostavili da će je iznenaditi nekim zanimljivim suvenirom.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Đani je nedavno u izjavi medijima prizano da ga niko ne može naterati da uradi nešto zbog bakšiša. Tada je istakao da na nastupima radi samo ono što želi, a dotakao se i čuvenog snimka sa cipelom.

- Sve je to iz mog zadovoljstva. Ne može mene niko da natera da se popnem na sto. To ja sam osetim, bila je to jedna šala. U pitanju je bio jedan moj drug, kupio je nove patike. Šta smo sve radili u životu - rekao je on.

Bonus video:

01:58 Prvi gost nove sezone emisije Sceniranje je kralj bakšiša Radiša Trajković Đani.