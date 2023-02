"ZACENIO SE OD PLAKANJA" Tamara Milutinović priznala reakcije porodice na veridbu, pa otkrila koja pevačica je POTENCIJALNA KUMA

Pevačicu Tamaru Milutinović pre nekokoliko dana verio je njen izabranik, fudbaler Darko Jevtić. Ona je sada pred kamerama emisije ''Premijera -Vikend specijal'' otvorila dušu o veridbi, svadbi, kao i o proširenju porodice i zajedničkom životu sa svojim verenikom.

- On je njegov dan pretvorio u moj. Bilo je prelepo i presrećna sam. S obzirom na to da se nisam nadala i da je to u mojoj glavi bilo neizvodljivo, bilo je prelepo. Ni njemu, ni meni se nikad nije dogodila takva ljubav. Ja sam ga pronašla. Doći će taj neko sigurno, kad tad. Bitno je poštovanje i taj vetar u leđa - rekla je Tamara i dodala:

- Nisam očekivala jer je dečko trenutno povređen, Nije mi bilo izvodljivo da on može da klekne. Nikad mi ne bi palo na pamet da bi to tako uradio. Okupili smo neke naše najdraže ljude... Nisam znala da prsten važi godinu dana, svadba će biti na leto 2024. godine. Jedna ekskluziva za vas. Ne mogu da otkrijem ko će biti kuma, ali gospođica Katarina Grujić je ja mislim znala da ću ja te večeri biti verena. Zaslužuje da bude kuma jer je sve to izvela ako. Ona je od početka naše veze tu i upućena je u sve - otkriva pevačica i dodaje:

- Ja samo imam želju da smo srećni da smo zajedno. Maštala sam o venčanici kao sve žene ovog sveta. Još uvek zajedno maštamo o tom danu. Biće to jedan nezaboravan dan, možda i tri. Mog rođenog brata nismo mogli da smirimo, on je bio zacenjen od plakanja. Ne znam kako će preživeti kad me budu izvodili iz kuće. Ja sam mislila da oni nikad neće biti zadovoljni mojoj izborom. Naravno da su presrećni što je u našu porodicu došao čovek dobrog i velikog srca. U nekom momentu pomislim da ga više vole od mene. Srećna sam što imam takvog čoveka pored sebe. Nekad je možda bolje prećutati. On je trenutno povređen i na oporavku je ovde. Ranije sam putovala do Rusije i nije mi bilo teško. Otovorili su mi direktnu liniju. Nisam zapostavila posao, ali sam smanjila i meni je tako lakše. Više energije mogu da pružim publici i mnogo je bolje ovako. Imam tri projekta koja su spremna, imam prelepu baladu i prvu u mojoj karijeri koju jedva čekam. Mnoge bitne osobe su se rodile u ovom mesecu, kao i Darko - rekla je Tamara i otkrila kako je počela njena ljubavna priča sa Darkom.

- On je meni slao snimke nekih pesama mojih, ja nisam htela da uplatim u to, on je bio uporan, jurio me mesecima, saznao je u kom sam restoranu tog momenta kad je došao u Beograd i došao na to mesto. Ko god da nas je video, rekao nam je da smo par za primer. Nije mi neobično što živimo zajedno. Već posle 15 dana smo počeli da živimo zajedno. Već sam se navikla, ne bih mogla da se naviknem da njega nema i da se vratim u svoju kuću, to više nije isti osećaj bez njega. Verujem da bi moji voleli da dovedem zeta u kuću, ali on to ne bi voleo. Svakako smo blizu - rekla je folkerka i otkrila da li je u drugom stanju.

- Nisam trudna, verena sam pre stomaka, ne brini. Možda mi se sada zamanta. Nas dvoje bismo stvarno voleli. On želi dečaka, ja devojčicu. Videćemo ko će pobediti, samo polako, da smo zdravi - poručila je Tamara.

