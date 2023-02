MAJKA KANDIDATA ZVEZDA GRANDA UDARILA NA RAŽNATOVIĆKU! Nata ogorčena: Ceca vodi hajku protiv mene nazvala me zločincem, ŠOK

Majka kandidata Dušana Vukadinovića, Nata Vukadinović koja je optužiala Snežanu Đurišić da joj je tražila novac da njen sin pređe u četvrti krug sad se obrusila na Svetlanu Cecu Ražnatović.

Ona se ponovo javila našoj redakciji jer joj je zasmetalo to što je pevačica stala na stranu Snežane Đurišić.

- Ovo moram da izguram do kraja. Kad sam čula komentare od Cece Ražnatović da ona meni danas pred pet miliona ljudi naziva zločinkom ja sam se paralisala. Zamislite vi da ženu koja nikada nije mrava zgazila nazove zločincem znate li vi šta to znači nazvati nekoga zločinac to je takva hajka i haranga koja se vrši na da mnom? Ja ću pokušati svim silama da zaštitim sebe i svoju porodicu.

Ona da mi kaže da sam zločinac daleko bilo, to je katarsrpfa, ja sam se paralisla, ja ne znam ostajem na nogama da ljudi slušaju šta ta žena priča da sam ja zločinac. Pogodilo me kao Snežana Đurišić što me ucenjjuje i rektira. Za Cecu nemam reči zna li ona neku mrlju u mom životu da me znaziva zločinac to je katastrofa. Što je ona htela da mi dete tamo nešto napravi, ja sam gledala svoje dete da zaštitim - tvrdi Nata.

Na konktretno pitanje da li očekuje tužbu od Granda ili Snežane kaže:

- Ona može da potegne 55 tužbi. Dvadeset ljudi je bilo kada je došla da me tražu. Što je došla da me traži? Došla je da me traži da me reketira. Nijedan mentron nije došao posle učešća kandidata da traži roditelje samo ona. Nije ona meni napisemno tražila pare, nego mi je pare tražila oči u oči - i dalje stoji iza svojih reči Vukadinovićka.

Ljiljana Stanišić

