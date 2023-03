DNO DNA! Severina nastavlja da se RUGA I VREĐA SRPSKOG PATRIJARHA! Umesto da moli za OPROST, opet nisko udara: SRAMOTNO!

Severina Vučković posle duže vremena progovorila je za srpske medije i, umesto da se izvini Srbima zbog vređanja Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, ona je ponovo vređala poglavara SPC.

Naime, pevačica je sada u intervjuu koji je dala za srpsko izdanje magazina "Stori", sve vreme kroz smeh pričala o tome zbog čega je u našoj zemlji postala omražena zbog negativnih komentara na račun Srbije, a pre svega, javnih uvreda i pretnji upućenih srpskom patrijarhu.

Na pitanje da li se nekad zbog neke izjave pokajala, ona je, uz veliku dozu ironije, pored smeha, podrugljivo odgovorila:

- Uvek se pokajem (smeh), a posle se ispovedim. Nekad katoličkom svešteniku, a nekad bih se obraćala pravoslavnom popu. Doduše, ovi prvi ne daju moje poruke u javnost. Bar dosad nisu (smeh) - nastavila je da provocira Severina, pa je svu svu krivicu svalila na svoju majku, tvrdeći da je ona podstiče da bude bezobrazna:

- Šta da vam kažem... Sva sam na mamu. A ona me, kad sam prema nekima preintenzivna ili preoštra, OK kad sam i bezobrazna, samo nazove i samo još nahrani umesto da me smiri. Govori mi: "Bravo, ćerce, neka si im rekla, trebalo je i jače" (smeh). I kako sad da ja kažem šta mi je na duši kad to sazri u meni - rekla je Seve za "Stori".

Podsećamo, Severina Vučković mesecima je uznemirava patrijarha srpskog Porfirija i slala mu uvredljive i preteće poruke telefonom.

U njima je Severina patrijarha Porfirija oslovljavala s "pope" ("Pope, pope, družiš se s krimosima") i pisala bukvalno sve i svašta, koristeći takav rečnik koji normalan čovek ne može ni da zamisli (zbog čega mnoge poruke i nisu objavljene koliko su bljutave i ogavne).

Patrijarh Porfirije u početku nije reagovao, ali je onda uznemiravanje postalo gotovo svakodnevno, a prema tvrdnjama očevidaca iz Zagreba, bilo je i poziva. Poglavar SPC na kraju je sve prijavio hrvatskom tužilaštvu (DORH - Državno odvjetništvo Republike Hrvatske), koje je pokrenulo predistražni postupak protiv Severine.

