"LAGAO SAM DA DEJAN NIJE PRIMIO ISLAM DA BI POBEDIO U ZADRUZI" Dalilin otac priznao zašto je PREVARIO NAROD: Sve je bio dogovor!

Dejan Dragojević konačno je priznao da je primio islam pre četiri godine, što je Kurir otkrio još u novembru 2021. godine, kad smo boravili u Gornjem Šepku.

Iako su nam to tada potvrdile Dejanove i Daliline prve komšije, otac Dalile Dragojević Huso Mujić je tvrdio da je to čista izmišljotina i glupost i da on samo poštuje islamsku veru.

Kako je sada Dejan otputovao u Meku i priznao da je muslimanske veroispovesti, pozvali smo Husa, koji se posle duže medijske pauze oglasio za Kurir, pa nam je priznao zašto nas je svojevremeno gledao u oči i lagao.

- Zašto sam lagao? Ufff... Pa morao sam. Nek mi svemogući Alah oprosti i ne uzme za greh. Mnogo sam se obradovao što je Dejan konačno priznao da je primio našu veru. Mi smo se još odavno dogovorili s hodžom da je najbolje da se o tome ne priča javno. Lagao sam i jer sam se s Dalilom i Dekijem dogovorio pred njihov ulazak u "Zadrugu" da se to ne spominje i ako pitate. Plašili su se da Dejan neće pobediti ako se to sazna. Ali Alah je veliki i pobedio je. To se znalo u Šepku, znali su i Fatija i Zumreta i Damir i svi, pa su jedva dočekali da ispričaju za novine i da se slikaju, ali nema veze. To nije bilo moje da kažem, zato sam demantovao - priznao nam je Huso, s molbom da ga više ne zovemo, jer više nema šta da priča za medije.

Podsetimo, Huso je ovako svojevremeno govorio o tome da je Dejan primio islam:

- Nije istina da je Dejan primio islam i promenio veru. Zna se kako se islam prima. Je l' Dragojević još? Jeste. To je izmišljotina. On je dečko poštovao našu veru, kao što mi poštujemo njegovu. Bio je na sahrani kod naših rođaka i tako je krenula ta priča. Tada je ispoštovao sahranu koja je organizovana po muslimanskim običajima, neko je to video i raširio priču. Nije on jedini pravoslavac koji je bio na islamskoj sahrani. Dolaze i katolici, to ne znači das je neko primio veru. Čista glupost! On poštuje našu veru i to mi je pokazalo da je dobar čovek - objasnio je Mujić, dok je komšinica Fatija za "Kurir" govorila drugačije, što se sada ispostavilo kao istina.

- Dejan, srce moje, uzeo je našu veru, išao u džamiju, učio Kuran, klanjao, postio ramazan, sve živo... Duša moja, da ga tako prevari. Taj Car je uzeo zbog nekog duga od 40.000 evra, da bi mu ona to otplatila sigurno, kažu da je bio i po zatvorima. A Dejan je sve primio zbog nje, a ona tako... Pu, đubre jedno! Dejan je miran, nije se čuo dok je bio ovde. Takav se više ne rađa. Kad su krenuli za Beograd, došao je do mene da me pozdravi, kaže mi da ide i da ćemo se videti za 10 meseci. Izneli su puno stvari iz kuće, poneli sa sobom. Ljubili su se tu i grlili, šta joj bi, ne znam. Toliko su se voleli. Ja sam pomagala i dok su tu bili majstori i gradili im kuću, kuvala sam im kafu, nosila keks, kiselu vodu. Sram je bilo, kako ga je izradila - bila je ogorčena baka Fatija.

