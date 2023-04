ŠOK! NEMANJA GUDELJ MUVAO KIJU KOCKAR: Anastasijin dečko joj slao SRCA, a ona mu ovako ODGOVORILA... SVE PRIZNALA

Nemanja Gudelj, dečko Anastasije Ražnatović, muvao je Kiju Kockar. Gudelj je Kiji slao poruke, što je Kockareva i potvrdila.

Naime, Kija je prošle nedelje odnela mobilni na servis, a serviser je, dok joj je menjao ekran, ušao na Kijin Instagram profil i odmah javio određenim ljudima Međutim, istina je da je Gudelj Kiji slao poruke, srca, te da je muvao, ali to se sve dešavalo u periodu pre njegove veze sa Anastasijom. Kija mu je na poruke odgovorila tada samo "kratko ha-ha-ha", a jedino je čudno što je njen odgovor usledio posle toliko vremena.

foto: Printscreen/Instagram

- Strašno je to što se dogodilo. Baš me briga za poruke koje mi je on slao, ili bilo ko drugi, više me zanima to što mi je ugrožena privatnost, kao i privatnost mojih drugarica koije nisu javne ličnosti. Tu je i moja prepiska sa Kaćom Živković u kojoj se jasno vide da smo mnoge ogovarale. Svakako sam se najviše zabrinula za sadržaje koje su mi slali prijatelji koji nisu deo javnosti, ali dobro, na kraju je sve ispalo OK. Što se Gudelja tiče, tačno je da sam mu odgovorila sa ha- ha-ha, i to mnogo kasnije pošto su mi poruke od njega stigle. Svakako, on nije moj tip, a mene ne zanimaju aktivni fudbaleri - rekla je Kija kroz smeh.

foto: PRINTSCREEEN INSTAGRAM

Inače, među porukama u Kijinom inboksu ima i poruka poznatih fudbalera od kojih su neki u reprezentaciji, a imaju i devojke i žene, pa smo Kiju i za to pitali, a ona nam je rekla - Kao što rekoh, ne zanimaju me aktivni fudbaleri, ali svakako mi imponuju komplimenti i to što mi se muškarci udvaraju. Inače, saznali smo i da je Kija nedavno raskinula dugu vezu koju je krila od medija, a u pitanju je čovek koji je vrlo moćan u Španiji. Zapravo, sva njena putovanja u poslednje dve godine bila su zbog njega jer on nije hteo da dolazi u Srbiju zbog njene popularnosti budući da ne voli da se eksponira. On je u Španiji poznat, njenih je godina, bavi se biznisom i opasan je frajer

- Posle dva meseca koliko je prošlo od raskida mogu da kažem da sam bila u jako kvalitetnoj vezi, pa ne čudi što su mi sva muvanja iz inboksa bila samo za komentar ha-ha-ha! Bila sam usredsredena na inostranstvo, zato sam se i povukla, zaista mi je bio potreban reset, ali sada sam se vratila - rekla je Kija.

kurir.rs/skandal