EVO KAKO JE 26 GODINA MLAĐA TAMARA SMUVALA MOKU SLAVNIĆA! Sad ga pere, hrani ga, brine o njemu, a zbog jednog je ODLEPILA za njim

Da je ljubav moguća i u osmoj deceniji i da se ona dešava kada je najmanje očekujete, pokazuje priča Zorana Moke Slavnića.

Naime, jedan od naših najboljih košarkaša svih vremena zbog svog sina, a aktuelnog zadrugara Zvezdana Slavnića, opet je došao u žižu interesovanja, a to mu je donelo i novu, neočekivanu ljubav. Mokina partnerka, s kojom je uplovio u romansu pre tri nedelje, gledala ga je u televizijskim emisijama, a onda je odlučila da načini prvi korak.

- Tamara je bukvalno odlepila za Mokom. Nakon prve emisije u kojoj ga je videla počela je da Gugla na internetu i gleda i sve ostale video - zapipe gde je on gostovao. Čitala je i njegove intervjue i iako ga nikada pre nije videla, postala je opsednuta njime - ispričao je za Rijaliti plus izvor blizak ovoj operskoj pevačici.

foto: Zorana Jevtić

- Ona je, budući da je i sama u javnom životu Srbije, lako dobila Mokin broj telefona od jedne novinarke i pozvala ga je. Slavnića je ovaj njen gest oborio s nogu, te su brzo dogovorili i susret, a kako su kliknuli odmah, ulazak u vezu je sasvim logičan sled događaja - ispričao je izvor.

Sam Moka je nedavno potvrdio da je zaljubljen i da mu je Tamara promenila život iz korena, te da, osim ljubavi koju mu pruža, brine i o njemu i o njegovoj bivšoj ženi, ali i o sinu kojeg bodri preko malih ekrana.

foto: Zorana Jevtić

- Ona je godinu dana starija od Zvezdana, ali je duhovna osoba, pere me, hrani me, brine se o meni... Već deset meseci živim u bolnici, ali njoj to ne smeta. Trenutno sam u raju, ali ako nešto pođe po zlu i ako budem pravio neke pizdarije, uvek joj mogu reći: „Ti si mene birala“- našalio se Moka.