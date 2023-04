BEZ DLAKE NA JEZIKU! Barbara Bobak pojasnila sopstvenu izjavu da VOLI ŽENE, pa otkrila: "Kada sve krene da mi visi..."

Barbara Bobak održala je promociju nove pesme, a kako kaže, ne oseća se uzbuđeno povodom toga i priznaje da joj prijaju pohvale na račun njenog izgleda.

- Samo gledam da sve prođe kako treba, pa nemam vremena da budem uzbuđena. Izuzetno pridajem značaj mom izgledu. To je jedna od sastavnih i najbitnijih delova našeg posla - priznala je pevačica, pa otkrila da li postoji nešto što bi promenila na sebi:

- Jedino što nisam volela je donji stomak, kilogrami, mišići, ali to se sve reši teretanom. Imala sam tanka usta, pa sam ih malo dopunila i to je sve što sam radila i što bih radila. U budućnosti, kada sve krene da visi, naravno da će doći do još nekih korekcija, ali za sada ne.

Barbara je u proteklom intervjuu istakla da je privlače i žene, a sada je objasnila šta je zapravo želela da kaže.

- Nisam homoseksualna, samo sam rekla da ću se pre okrenuti za lepom ženom nego za muškarcem. Volim da vidim lepu ženu. Ne javljaju mi se ni muškarci ni žene, niko. Nema veze, nemam ni vremena - rekla je Barbara kroz smeh i dodala:

- Dobijam poruke od fanova, kada me sretnu na ulici pitaju za sliku, ali slabo se krećem po ulici i slabo izlazim iz kuće da bi to bila česta pojava.

