VELIKI INTERVJU ZLATE PETROVIĆ: Sve o aferi MITO, spomenula Sašu Popovića i Brenu, a evo šta kaže o STARLETAMA koji joj jure sina

Zlata Petrović zapostavila je sve obaveze kako bi se našla bivšem mužu Peji koji je nedavno operisao srce. Sada, kada se oporavio, pevačici je pao kamen sa srca, a za Star otkriva koliko joj je bilo teško i kako se borila sa svojim strahovima.

Kako je Peja sada?

"On je sada super, oporavlja se odlično i to je najbitnije. Šta da se radi, znao je da ima problem, da to mora da se reši i hvala Bogu da je sve kako treba. Život je to sve, ne znamo šta sve može da nas snađe. Čujemo se sada redovno i opet smo bliski."

foto: Damir Dervišagić

Vesna Zmijanac je isto operisala srce, jesi li je zvala?

"Naravno. Stalno se čujemo, ali sam uzela i Nikolijin broj da Vecu ne opterećujem mnogo, jer se ona sada oporavlja. Šta da radiš, Vesna je zmaj, mora da se oporavi i da ide dalje. Ona je jaka žena, preguraće sve to. Kad te tako nešto strefi nemaš vremena mnogo da razmišljaš, nego to ti je što ti je i bori se. Nikolija je stalno uz nju, tako da sve to ide u pravcu u kom treba. Šta smo sve prošli dobro smo i živi."

Kako komentarišeš aferu oko Snežane Durišić i navodno traženje mita?

"Gluposti! Ja Snežanu znam sto godina i nikada nisam čula takve priče o njoj. Ceo život radimo te svadbe i veselja, nikad za ženu ništa ružno nisam ni načula. Ja ne znam onog dečka, ni njegovu porodicu, ne mogu ja da pričam o ljudima, ali što se Snežane tiče nju znam u najboljem svetlu. Pa, valjda bi se negde znalo i čulo da je žena u tom nekom filmu. Smešna je priča. Niko u to nije ni poverovao."

foto: Kurir TV

Da li si se čula Žabcem? Kažu da ga je Božinovska ostavila na samrti...

"Gluposti su to velike. Jao, šta ću da čujem sve, da kažu za bilo koga, ali Goca je takav čovek da će da pomogne i onom koga ne zna, a kamoli nekome s kim je bila tolike godine. Da ti kažem, kada se njemu desila ona pucnjava Goca i on tada nisu bili zajedno, a ona je sve vreme bila pored njega. I u bolnici i kada je pušten. I sada je, veruj mi. Čula sam da je on loše, ali sa znam da se Goca sa njegovom decom čuje svaki dan i tu je da pomogne sve što može, ona je takav čovek i zato je ja toliko volim sve ove godine."

Jesu li te iznenadile zabrane koncerata pevača u Hrvatskoj?

"Tu je umešena politika. Suludo je i glupo jer mi njihove pevače poštujemo više od nekih naših vrhunskih umetnika. Keba i Bekuta nisu rekli sami idemo mi tamo da pevamo, njih je neko zvao, publika to traži. Zar je bitno ko je koje nacionalnosti. Ja znam da kolege iz Hrvatske se isto bune zbog tih zabrana i to mi je u redu i okej sa njihove strane jer oni znaju da muzika sve nas spaja i da treba da idemo i mi kod njih i oni kod nas. Ali, politika čini svoje nažalost."

Kako ti se čini Luka Blek koji nas predstavlja na Evroviziji?

"Ja sam ti ta starija garda koja ne razume ovo moderno baš najbolje. Vidi, ja ću uvek da podržim nekoga ko predstavlja našu zemlju, to se podrazumeva i nema tu šta dalje da se priča. Da li se meni lično dopada ili ne, opet to je nešto drugo. Ja znam kako je bilo meni kada sam počinjala kao mlada i zato uvek ću da podržim mlade koji se bore Neka nova vremena su došla, traži se nešto novo i sada je akcenat na performansu i ja to poštujem.

foto: Zorana Jevtić

Tvoj sin Jovan je ozbiljno ispljuvao Luku, zašto?

"On dete ima svoje mišljenje koje je izneo javno i dobro. Ima pravo na mišljenje, na neki svoj ukus da tako kažem. Ne mešam se, niti ja utičem na njega. Ja sam tu samo da ga opomenem ako pretera u nekim komentarima."

Tvog sina jure mnoge starlete, jel ti smeta to?

"Meni je bitno da on bude dobar čovek i stvarno sam ponosna na njega. Mi smo pre svega drugari i veruj mi da o svemu razgovaramo jer smo takav odnos izgradili. E sad, nešto što baš nije za moje uši on to podeli sa drugarima, ali generalno sam upućena u sve. On je još mlad, ja sam mu rekla da treba da se iživi, da se provede, pa kad dođe vreme da se ženi ja ću biti baš srećna. Snajku bira on, a ne ja, nikad se mešala nisam, ni starijem sinu, ni njemu. Meni je dobra ona koja je dobra njemu, pa čime god da se bavi. Ako oženi starletu, šta ću mu ja, sam je tako birao jer mu je lepo."

foto: Printscreen/Instagram

Da li smatraš da su se pojedini pevači zaleteli kada su zakazali Arenu?

"Svaki pevač koji tu nastupa ima svoje razloge, ako ti hoćeš da uložiš u sebe u taj projekat, zašto da ne, podržavam. Da se razumemo, zakazivanje Arene ne znači da će tu bilo ko da zaradi pare. Ti tu predstavljaš sebe i to košta, ko ima i može ja sam za. Sada, da li je Arena postala precenjena, ne znam kako da ti odgovorim na to. Ja ne želim da razmišljam na taj način. Ja svakome želim da ispuni svaki cilj koji je zacrtao. Idem ja na koncerte svojih kolega i volim da odem i podržim. Znaš kako, ja ni sa kim nemam problem, sa svima sam dobra, ja sam neko ko nikad nije poleteo. I mogu da ti kažem da sam zahvalna Popoviću i Breni jer sam od njih učila šta znači da ostaneš normalan i da ne letiš. Svi smo mi samo ljudi."

foto: ATA Images

Pratiš li Zadrugu i dalje?

"Gledam, ko kaže da ne gleda taj laže, a i da ne pratim ne znam koliko vidim na portalima ono bitno. Ne znam, ljudi to prate jer tada vide da i drugi imaju probleme. Ovo sve što se dešava nije neki bauk, imaš ti to svuda oko nas, nažalost Ljudi se tamo promene jer su deset meseci zatvoreni i normalno je da negde pokažu ono što nikad nisu. E sad, da ti pojedinačno njih analiziram nemam šta da ti kažem, jer ja te ljude ne poznajem. Moram da obujem nečije cipele i da živim sa nekim da bih mogla bilo koga da osudim. Na strani žena sam uvek, ali neki principi i kodeksi, kako oni tamo kažu, uvek mora da se poštuju Nasilje ne podržavam i to strogo osuđujem."

