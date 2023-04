PRE NEGO ŠTO JE POSTALA PEVAČICA EMINA JE RADILA ZA OVU POZNATU DAMU! Pomogla joj da započne karijeru i spojila sa Dinom Merlinom

Emina Jahović, pre nego što je započela svoju pevačku karijeru, radila je kao voditeljka vremenske prognoze na televiziji čiji su vlasnici bili Elma Sinanović i njen suprug, a pevačica joj je pomogla kasnije da uplovi u muzičke vode.

Pevačica Elma Sinanović pre nego što je započela svoju muzičku karijeru, završila je fakultet u Novom Pazaru i diplomirala novinarstvo, a nakon studija želja joj je bila da bude profesorka engleskog jezika, međutim, put ju je odveo na drugu stranu. Ona je zahvaljujući svom pokojnom suprugu započela svoju muzičku karijeru i posvetila se pevanju.

foto: Printscreen/Toxic Tv

- Suprug je bio moja najveće podrška i vetar u leđa, da nije bilo njega, ne znam ni da li bi se bavila muzikom. On je uvek bio taj koji me je gurao da snimam. U početku, što se tiče tih tekstova i saradnika, nisam mogla da postignem to što sam želela. Tek posle trećeg CD-a mi se nekako izbistrilo sve i onda sam počela da slušam muziku - rekla je Elma na televiziji "K1".

- Emina je bila najlepša voditeljka vremenske prognoze ikada, na bilo kojoj televiziji. Bila je kao bombonica. Kratko joj je to bilo interesantno. Želela je uvek da peva i ja sam joj pomogla da dođe do Dina Merlina. Bilo je tih razgovora, gde su joj našli neke crnogorske kompozitore, ali ja sam odmah rekla da to ne rade i da je odvedu kod njega. Ljudi su me poslušali i u startu je napravila to što treba - otkrila je Elma.

foto: Printscreen/Instagram

Elma i njen suprug bili su vlasnici jedne televizije, a njena sadašnja koleginica, Emina Jahović, radila kao voditeljka vremenske prognoze.

I sama Emina je otkrila kako je izgledao njen rad na televiziji.

- Rado se sećam tinejdžerskih dana. Uživala sam tokom tog perioda koji sam provela radeći na televiziji i na radiju. Tada sam prvi put pokazala svoju kreativnu slobodu, koja me je kasnije i navela da krenem putem muzike i javnog života - rekla je Emina svojevremeno za "Kurir".

