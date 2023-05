"VOLIM DA MI MUŠKARAC BUDE AUTORITATIVAN" Kaja Ostojić progovorila o svom ukusu za jači pol JEDNU STVAR NIKAKO NE RAZUME

Lepa i sama Kaja Ostojić sigla je u kafanu, a pre lumpovanja priznala je ekipi Kurir Televizijie da joj prijaju rani izlasci u provod.

- Definitivno mi prija više da izađem u 6 popodne nego u ponoć. Što sam starija sve mi prija ranije. Možda zato što sam promenila potpuno bioritam. I kad treba da radim nije mi baš lako da ostanem budna do jedan - rekla je Kaja.

Evo šta jedna od najpoželjniih pevačica kaže o tome na koji joj se način udvaraju muškarci:

- Meni baš i ne prilaze često. Ima raznih načina, ali uglavnom su to neki loši upadi. Ni ne pamtim to iskreno. Prva ne prilazim nikada.

Nezamislivo joj je da devojka plati piće na prvom dejtu:

- Mislim da je to baš muška stvar. Meni bi to bilo jako čudno iskreno. To ne znači da devojka nema para ili da žena želi da se ogrebe za piće, to je bolesno, ali jednostavno važan je gest kao gest. Možda sam ja staromodna, ali volim da mi muškarac bude malo autoritativan i superioran. Meni je to normalno.

