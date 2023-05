"KEBA ME JE LAGAO DA SE RAZVODI, NISAM ZNALA DA SAM MU LJUBAVNICA!" Tesktopisac o problemima zbog navodne afere sa pevačem

Tekstopisac Ljiljana Jevremović koja sa pevačem Draganom Kojićem Kebom ima čerku Inu, govorila je u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića o problemima koje je imala zbog provlačenja njene navodne afere sa poznatim pevačem kroz žutu štampu.

- Niko me više nije smatrao tekstopiscem, svi su me smatrali delom skandaloznih vesti. Reč ljubavnica mi je jako teško da izgovorim, jer ako ne znaš da si ljubavnica onda i nisi ljubavnica. Ako te neko slaže da se razvodi i da je u postupku razvoda onda ne možeš da budeš to - rekla je Jevremović i dodala:

- Htela sam da objavim jednu fotografiju kapije tj. životnog standarda Kebinog koji je otac mog deteta i sliku naše kapije gde živimo moja ćerka i ja tj. našeg životnog standarda. Moje dete bi trebalo po zakonu da živi istim standardom kao otac, a naše dve kapije su nebo i zemlja.

- Htela sam da pokažem kako naše pravosuđe zapravo nikada ne odradi svoj posao do kraja. Kada bi to videli, ljudi bi sigurno rekli: "Aha, vidi ga kako je bogat, sram ga bilo, dok one žive skromno, jadne one. Onda sam rekla sеbi: "Ali vidi, ispod ove naše kapije vidi se ona druga koju smo gradili deset godina i koja ima neku istoriju. Pa odavde je iznkao cvet. I odjednom je moja mala sitna stvar, mala životna radost postala veća od one tamo raskoši.

