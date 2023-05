OSMAN KARIĆ OTVORIO DUŠU PRED KAMERAMA KURIRA! Do detalja otkrio šta se kobne noći desilo na svadbi, a onda POSLAO PORUKU ŠAVIJI

Bivši zadrugar Stefan Karić osumnjičen je da je u noći između 30. aprila i 1. maja izvršio nasilje nad starletom Natašom Šavijom. Dok ona u bolnici leči teške telesne povrede, Karić se nalazi u pritvoru.

Njegov otac Osman Karić otvorio je vrata svog doma na Zvezdari i u sobi svog naslednika i pred kamerama Kurira, otvorio je svoju dušu.

- Dobro sam onoliko koliko mogu da budem. Gledam da ne razmišljam o tome i da uvek u dvorištu nađem neke zanimacije. A razmišljam o njemu, da li ima problema? Znate već kakvi su zatvorenici, nikada se ne zna do kakvih problema može doći. Iako je on rekao da su mu uslovi super tamo - rekao je Karić.

Karić nam je otkrio detalje posete svog sina Stefana u pritvoru.

- Trudio sam se da ne pokazujem zabrinutost, da mu ne bih pravio probleme iako je tamo već u problemima. Trudio sam se da budem veseo i da pričamo o drugim temama. Pričali smo najviše o tome kako je majka, njegovi drugovi i kako je napolju - istakao je.

Otac rijaliti učesnika priznao je da nije mogao ni da zamisli da bi se njegovom sinu dogodila ovakva stvar.

- Nisam verovao da će se ovo desiti. Mada ja sam svašta prošao u životu u ono tamo vreme. Opet kažeš možda su geni u pitanju, ali nikada mi nije davao takav utisak. Stefan je vaspitavan i kulturan je da bi tako nešto uradio. Nikada nije ispoljavao, niti sam ga video da ima neke sklonosti prema tome. Poštuje žene i moju sadašnju suprugu Kristinu, voli svoju majku, pa samim tim mora da poštuje i druge ljude i žene naravno - rekao je.

Karić se i dotakao te noći gde je sve do detalja otkrio.

- Tu noć kada se to desilo. On nije ni spavao kod kuće, već je čekao advokata da se vrati sa odmora da bi se prijavio u policiju. Čak nije ni znao da ima poternicu, mi smo to saznali preko portala. On je verovatno mislio da se potukao sa njom i da ju je samo malo jače udario i nije ni najmanje sumnjao da se tako nešto desilo i da ga je ona prijavila. Ja sam ga pitao što, on mi je rekao da su drugovi već godinama i da se ponekad viđaju i izlaze. Nisu u vezi, ali su drugovi. Te večeri on je bio sa drugom na svadbi. U međuvremenu su se oni dopisivali i ona mu ga je pitala da dođe i eto, on ju je pozvao da dođe. Koji je razlog svega nakon toga nije mi jasno. Verovatno je i bio u alkoholisanom stanju, ne mogu da tvrdim da je bio mrtav pijan, ali je sigurno popio - rekao je.

Karić je potom i objasnio koja su njegova očekivanja od ovog nemilog slučaja.

- Sud će videti ko je kriv. Ako je on udario, ja to ne opravdavam i treba da bude kažnjen. Ne znam. Devojku lično ne poznajem. Mene jesu pogodile fotografije. Pozvao bi devojku da vidim šta se desilo, ali dešavaju se razne stvari i ne bih želeo da me neko pogrešno shvati. Žao mi je te devojke i želim joj da što pre ozdravi - naveo je.

