VELIKA ISPOVEST MILUTINA POPOVIĆA ZAHRA O BIVŠOJ ŽENI, ŽIVOTU I KARIJERI: Više sam voleo violinu od Goce

Čuveni kompozitor Milutin Popović Zahar kaže da je, i pored mnogo žena i dva braka, uvek bio istinski zaljubljen samo u violinu!

Muzičar je u ispovesti ispričao da mu je muzika uvek bila najveća ljubav, veća i od poznate pevačice Goce Lazarević, a da je u brak uvek ulazio spontano, kao što je iz istog izlazio.

- U Americi sam mogao da budem milioner. Imao sam ponude da se obogatim radeći sa svojom ženom, ali ona nije htela da odemo odavde. To je bila jedna od prilika koje sam propustio, ali se nikada nisam pokajao. Nekako se uvek namesti da postoji bolji put od onog koji vi mislite da je najbolji. Kad se te pare prebace u našu valutu, mogao sam da kupim i do pet automobila mesečno, naravno neke srednje klase. Bilo je i kasnije dobrih prilika da zarađujem ogromne pare, ali sam uvek birao neki sporedni put - kaže na početku kompozitor i nastavlja:

- U Jugoslaviji se mnogo lepo živelo i samo me lepe stvari vežu za taj period. Pored toga što sam se fokusirao na obrazovanje, bio sam i jedan od najvećih šmekera kad sam bio mlad. Mislim da sam mogao da imam svaku ženu, nekako sam plenio energijom i time sam osvajao nežniji pol. Ipak, nisam bio ženskaroš. Kad bi mi se neka devojka svidela, okupirala me je na svakom nivou i tada bih se skroz posvetio. Voleo sam nekoliko žena u životu, ali sam istinski nekako uvek bio zaljubljen u violinu i muziku. Čak više od Goce! To je uvek bila moja najveća ljubav.

Zahar je potom ispričao da mu papiri nikad nisu bili važni, te i da nikad i nije očekivao da s jednom ženom provede ceo život.

- Brak mi je bio usputna stvar. Svakako sam u isti uvek ulazio preko noći. Bez mnogo svedoka. Matičarka je, recimo, mene i Gocu pitala gde ćemo da slavimo jer smo mi sve to usputno rešavali. Nije bilo toga da se sve planira unapred. Papiri nam nisu bili bitni, samo sirova ljubav, toliko koliko je trajala. Mi smo imali lep život, bez mrlja u radu. Moj život sa Gocom bio je divan, a to što je svako krenuo svojim putem takođe je bila naša pametna odluka. Pre Goce sam imao neuspeli brak, tako da, kad pogledate, nešto me nisu htele te veze za ceo život. Iz tih odnosa rodila su se deca, koja su veliko blago, i to će uvek biti nešto najlepše što sam u životu doživeo.

Gocin i moj sin nije hteo našim stopama

Popović tvrdi da je njegov sin Miloš od njega nasledio dar za muziku, ali da nije hteo da krene put estrade.

- Sin mi je filmski režiser i nasledio je dar za muziku od mene. Mogao sam da ga proguram na estradi, ali on to nije hteo. Svirao je klavir u Srednjoj školi "Stevan Mokranjac" i na kraju je otišao na filmsku režiju. Na tom polju je uspešan i sad vidim da je to ono što on najbolje radi. Ponosan sam na njega, a u svojoj karijeri je poznat i van granica naše zemlje.

Svirao sam sa Zvonkom Bogdanom dok su gole žene ispred nas orgijale

Milutin se prisetio perioda kad je boravio u Briselu, a tamo je u jednom srpskom klubu dobio bakšiš u visini jednog tadašnjeg automobila mini moris.

- Bio sam sa Zvonkom Bogdanom i još jednim kolegom u Briselu. Jedina dva kluba koja su radila dokasno bio je jedan naš srpski klub u kom smo svirali i jedna kockarnica. Svi oni koji odu da se kockaju u pet sati dođu na piće. Samo kažu: "Dovedite onog violinistu da nam svira." Tada sam prisustvovao takvim orgijama da je to strašno! Polunage žene igraju i ljube jedna drugu. Za to vreme ja sviram violinu. Ali na kraju, čim prođe jedan krug muzike, oni u cilindar ubace novčanice i takmiče se ko će više. Onda sve meni istresu u nedra. Ja to posle podelim s ovim mojima. Kada sam se vratio u Beograd, bio sam ozbiljan car. Svi su imali fiće, ja sam imao mini moris - kaže kompozitor.

