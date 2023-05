"ZATVORILA SAM SE U SEBE, TO JE LAVIRINT BEZ IZLAZA" Voditeljka RTS borila se protiv RAKA DOJKE, a ovo je bilo ključno u pobedi

Voditeljka Dnevnika RTS-a Ivona Pantelić imala je tumor na dojci, a bolest je uspela da pobedi opaku bolest. Kako kaže, na vreme se obratila lekaru i trudila se da ide napred.

- Nisam htela a gubim vreme. Veoma brzo mi je zakazana operacija. Iako sam se trudila da ne razmišljam mnogo o tome, kad bih se osamila, zatvorila u sebe, preispitivala sam se kako i zašto sam se razbolela. Brzo sam uvidela da je to lavirint iz kog nema izlaza. Operacija je prošla kako treba, kao i postoperativni proces. Rekla sam sebi da ću razmišljati samo pozitivno. I tako je bilo. Slušala sam savete doktora Džodića. Rekao je da je izvadio tumor, da sam sada zdrava žena koja treba da prođe terapiju, i ja sam to tako i shvatila. Hemioterapije sam dobro podnela. Osećala sam samo zamor od sporednih efekata - ispričala je Ivona.

Voditeljka je na svom primeru želela da pruži hrabrost drugim ženama koje prolaze kroz istu bolest.

- Kada sam se ja spremala za lečenje, moja drugarica koja je takođe prošla kroz sve ovo, dovodila je svoje prijateljice koje su prošle kroz ovu bolest i pričale mi kako je bilo. Tako sam i ja imala volju, snagu i potrebu da iskustvo kroz šta sam prošla ispričam ženama i da im poručim da ne treba toliko da se plaše već da je to jedan proces u kome moraju da budu istrajne. Kao što je zdravlje za svakog čoveka tako je i bolest. To mora da se prihvati i kroz to mora da se prođe - istakla je Ivana, koja dodaje da joj je ćerka bila veliki oslonac.

- Ćerka Maša je meni bila veliki oslonac ali ja ipak nisam želela da je previše opterećujem mojom pričom. Čovek prvo sa sobom mora da reši sva ta pitanja, da bi išao dalje, jer nikakva druga osoba ne može nešto specijalno da pomogne. Može rečima, toplinom i zagrljajem ali osoba mora sama sa sobom da bude dobro, da se pomiri sa nekim stvarima, da reši i odluči. Ako je osoba dobro sa sobom, biće i sa okolinom. Inače, u najgorim trenucima sam Iščitavala literaturu i shvatila da sam kriva što se nisam kontrolisala na vreme, jer sam bolest mogla i ranije da otkrijem - izjavila je Ivona.

