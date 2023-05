OGLASILA SE ANA NIKOLIĆ POVODOM AFERE "DIREKTOR": Cobiju sam platila pesmu, a Kaji hvala što me je spasla od ANTIHRISTA

Ana Nikolić kaže da je pesmu "Direktore", koju je nedavno objavila njena koleginica Katarina Ostojić Kaja, platila Slobodanu Veljković Cobiju u celosti i da ne zna kako je ona završila kod njena koleginice.

Ana Nikolić foto: Kristijan Parth

Kurir je pisao da je u igri za ovu pesmu bila i Nataša Bekvalac, koja je otpevala demo još 2019. godine, ali je nije snimila, pa se za nju zainteresovala Nikolićka i dala novac autoru, a onda ju je na kraju snimila Kaja. Ana nam se javila nakon dolaska iz inostranstva sa nastupa i objasnila o čemu je reč, mada ni njoj nije jasno kako je pesma koju je ona kupila završila kod Ostojićke.

foto: Kristijan Parth

- Jedna je istina. Ja nikoga nikada nisam prozvala osim ako me ne diraju. Cobija sam pustila godinu dana jer je imao porodičnu tragediju, i to sam razumela, a on se nije javljao. Imala sam razumevanja jer je bio jako vezan za roditelje. Nekoliko puta sam ga zvala, ali se nije javljao - kaže Ana za Kurir i nastavlja:

foto: Kristijan Parth

- Pesma je kupljena, plaćena je, a ne data kapara. Peja (jedan od saradnika, prim. aut.) odveo me je da čujem "Direktore". Pozvala sam brata Marka i plaćeno je, jer je računao da ćemo raditi. Ali ne, nećemo raditi, a to ne znači da možete da uzmete pesmu i da je date bilo kome. To tako ne ide. Zapravo, ide, zato je i megahit. Hvala joj što me je spasla od antihita "Direktore", bukvalno. Katastrofišen, danke, aufiderzen - našalila se na kraju Ana.

foto: Kurir

Lj.Stanišić

00:34 Sceniranje Ćustić 28.05.2023.