"AKO SE DOKAŽE VEZANO ZA POVREDE..." Advokat Karića progovorio o kazni koja ga čeka pa otkrio i da li je Stefan spreman za KAZNU!

Stefan Karić prvog maja je u toku jedne proslave udario bivšu rijaliti učesnicu Natašu Šaviju i tom prilikom joj, kako je ona isticala, povredio oko, te polomio viličnu i jagodičnu kost, zbog čega je morala na hitnu operaciju.

Šavijino stanje se u jednom trenutku pogoršalo, a drugi put je primljena u bolnicu u septičnom stanju. Zbog incidenta, Karić je bio u pritvoru u Sremskoj Mitrovici, odakle je juče pušten, a Nataša je juče davala svoj iskaz povodom ovog slučaja u Osnovnom sudu u Rumi.

Stefanov advokat Goran Karadarević pričao je o Karićevoj mogućoj kazni i tom prilikom otkrio da mu zbog nanošenja teških telesnih povreda preti kazna zatvora i to do pet godina.

- Videćemo kakav će biti ishod... Ako se sve dokaže vezano za povrede, kazna je od šest meseci do pet godina zatvora. On se dobro oseća, spreman je na sve ovo što ga čeka u narednom periodu - rekao je Stefanov advokat .

- Iskreno, devojka verovatno pored svega što joj se dogodilo može da izjavljuje svašta. Žao mi je kako joj se to dogodilo. Povreda sa okom, to ne znam kako joj se desilo. Mi smo imali koškanje, stvarno ne znam kako je povredila oko. Traje suđenje, dali smo izjavu i ona i ja, ja ne mogu bez advokata da dajem informacije. Tokom celog dana smo se čuli, ona me je pitala da ide sa mnom, ja sam malo popio, rekao sam joj da dođe. U jednom momentu je moj drug izašao po nju, ona se naljutila zbog toga. Onda pošto joj nisam pružio toliko pažnje, ona je počela da histeriše i da vileni, to je bilo u toaletu. Jeste bilo koškanje, ona je meni lupila šamar i ja njoj, ali nisu to sada neki udarci da ja mogu nekg na taj način da povredim. Ja nikad nisam bio ranije nasilan, žao mi je, ima pravo da priča to i da bude besna. Njoj se to desilo što se desilo, posle toga ona se vratila na proslavu, posle toga šta je radila, ja ne znam - rekao je, između ostalog, Stefan Karić.

