ODAVNO SAM LJUDIMA PRESTAO DA UGAĐAM: Darko Lazić iskreno o kolegama, karijeri i zlim jezicima: Zaljubio sam se pre 14 godina...

Darko Lazić u novom izdanju emisije "Premijera Vikend Specijal" govorio je o svom privatnom životu, ali i deci koju ima sa svoje dve bivše ljubavi.

foto: Printscreen

Otkrio je i dalje planove sa Katarinom Lazić sa kojom se u tajnosti oženio i priznao kako je do toga došlo.

- Ovaj put sam se oženio, imali smo građansko venčanje, čekamo da sve ovo prođe i da sve lepo napravimo. Mene nekako veridba ne obavezuje dovoljno, pa sam to sada preskočio. Neće biti Adreana Čekić biti kuma, mi smo već kumovi, već staro kumstvo jer valja to obnavljati. Zaista sam srećan imam mnogo podrške od strane ljubavi i meni je to najbitnije. Zbog nje sam se smirio, zaljubio sam se. Tačnije, zaljubio sam se u nju pre 14 godina, mislim da se nikada nisam ni odljubio. Razišli smo se jer nisam bio spreman za nešto ozbiljno, ali smo sve vreme bili u kontaktu na neki način - govorio je Darko.

foto: Printscreen

Pevač je priznao da mu je dece nikada dosta i da želi da proširi porodicu kada za to dođe vreme.

- Imam dvoje dece, Lorenu i Alekseja, oni su moja svetinja. Voleo bih da imam još, bar još dvoje. Dece nikada nije dosta - nasmejao se pevač.

foto: Printscreen

Lazić se osvrnuo i na bivše ljubavi sa kojima ima decu, te otkrio kako funkcionišu kada su deca u pitanju.

- Sa Anom i Marinom sam naravno u kontaktu, imamo decu, sve funkcioniše okej. Moram da izgladimn sve lepo kako bih Lorenu viđao češće, ali dobro i to ću rešiti. Aleksej je moja kopija a Lorena je ista majka, mada voli adrenalin na mene - otkrio je Darko.

Takođe, osvrnuo se na priče koje kruže o njemu, ponašanju nakon nesreće, ali i kolegama.

- Sa svima sam u dobrim odnosima, koliko znam ni sa kim nisam svađao. Što se tiče priče, ne zanimaju me uopšte. Odavno sam prestao ljudima da ugađam i slušam. Kada sam bio najbolji ni tada nisam odgovarao, kada sam bio debeo nije valjao, kada sam smršaao izgledao sam kao bolestan trebao sam da se ugojim... Ljudima nikada udovoljiti, niti me to zanima. Meni je najvažnije da sam sada srećan i zadovoljan. Imam pravu ženu, novi album, daće Bog i koncert i to je najvažnije - zaključio je Lazić.

Kurir.rs

Bonus video:

01:22 AJDE BRE, KAD GOD TE VIDIM TI SI MRTVA PIJANA! Darko Lazić odbrusio Zlati Petrović, a njen odgovor ga ostavio U ŠOKU I NEVERICI!