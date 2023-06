GDE JE NESTALA MILENA KAČAVENDA?! Od superfinala je niko nije ČUO, a Ana Ćurčić rekla je samo jednu rečenicu o KUMI

Dok je Ana Ćurčić boravila na velelepnom imanju u Šimanovcima, njena kuma Milena Kačavenda je na sve načine pokušavala da joj pruži podršku i da je dovede do prvog mesta. Milena je često držala lajvove putem svog Instagram profila i davala je izjave za domaće medije.

Anina kuma je iznosila mnogovrojne informacije o odnosu Zvezdana Slavnića i Ćurčićeve. Optužila je Zvezdana da je Anu vezivao za radijator i da je ona krvavu izvlačila iz stana nakon fizičkog okršaja.

Nakon što je Ana napustila "Zadrugu" kao drugoplasirana, novinari su joj saopštili samo deo onoga što je Milena izjavljivala. Ćurčićeva je bila u šoku kada je saznala kakve informacije su dospele u medije.

- Milena i ja smo bili u odličnim odnosima pre "Zadruge". Imale smo pauze u druženju, međutim dobre smo. Mi se nismo pripremale za rijaliti. Ne znam šta je pričala i šta je iznosila, tek ću saznati. Demantujem i šokirana sam šta je pričala moja kuma - rekla je šokirano Ana kada joj je saopšteno samo deo toga što je Milena govorila o njenoj prošlosti.

Iako je Milena skoro svakodnedno davala izjave za medije i uključivala se uživo na društvenim mrežama, svi su primetili da se nakon Aninog izlaska iz rijalitija ona više ne oglašava.

Zanimljivo je da ni Ana ni Milena nisu objavljivale neke zajedničke fotografije nakon superfinalne noći. Nije poznato da li je došlo do susreta među njima i da li su obavile taj ozbiljan razgovor koji je Milena najavila.

Kačavenda se našla na udaru na društvenim mrežama i mnogi su je optužili da je Anu koštala pobede. Ona je na svom Instagramu objavila reči podrške koje su joj pružile fan stranice.

- Zašto nisi ranije odustala od Milene. Čekali ste do samog finala i koristili ste tu ženu pošto vam je ona donela najveću medijsku pažnju za Anu Ćurčić. U svim lajvovima ste je podržavali, pozdravljali, kačili njene slike i reči. Trebalo je lepo da napišeš podržavam Anu, ali se ne slažem sa kuminim izjavama i to je to. Ne, ti čekaš tri sata posle finala i odjednom se distanciraš. Folirantu - samo je jedna od poruka podrške upućene Kačavendi.

Međutim, Ana se nije oglasila ni u jednom trenutku kako bi javno zaštitila svoju kumu od ovih optužbi i napada. U jednom od lajvova koji je držala, fanovi su je upitali za Milenine izjave, a ona je samo kratko prokomentarisala: "Ma, pustite vi kumu".

Sudeći prema društvenim mrežama, ovo prijateljstvo se nije prekinulo, idalje se oprate na društvenim mrežama.

