"KIJA JE OD ZADRUGE KUPILA SILNE STANOVE!" Jovana Jeremić o učesnici rijalitija: Za njenu promociju zaslužno je OVO DVOJE LJUDI

Voditeljka Jovana Jeremić rekla je u emisiji Puls Srbije da je Kristina Kija Kockar njena omiljena učesnica rijalitija.

- To je sezona koja je pomerila sve granice. Kija je bila iskrena u svemu što je radila i svako drugi ko je pokušao da fingira žrtvu u rijalitiju nije u tome uspeo i nije prošao. Kija je stvarno postala zvezda posle Zadruge i to zahvaljujući Željku i Milici koji su je ispromovisali. Ona je to dobro iskoristila i kupila silne stanove, što je vrlo pametno. Za razliku od mnogih drugih iz rijalitija ona je sebe obezbedila i samo napred, želim joj svu sreću. Želim joj da prosto gura svoju priču, da se negde emotivno stabilizuje i želim joj da rodi dete - rekla je Jeremić.

Kiji zamera što još uvek nije pronašla svoje osnovno zanimanje:

- Važno je da pronađe sebe. Mora da stekne svoje zanimanje da bi se našla. Ja mogu da snimim pesmu ili da napišem knjigu, ali ja sam novinar. Moj izvor prihoda je novinarstvo. Koliko god ja imala taj šou biz momenat ja sam pre svega perfektan novinar. Moj uspeh je posledica mog rada iza kamere. Ja sam pre svega novinar i urednik, a sve ostalo, to što imam taj vajb za šoubiz dolazi naknadno.

