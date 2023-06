VIDOJE PRED SMRT BANKROTIRAO! Propale mu 2 firme, ZADUŽIO se na sve strane, a evo šta je radio IZA LEĐA Nikolini i Miši Grofu!

Vidoje Ristović preminuo je pre više od godinu dana. Ipak, nove informacije iz njegovog privatnog života isplivavaju u javnost svaki dan i još više privlače pažnju nego dok je bio živ.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, Vidoje je neposredno pre smrti imao velikih finansijskih problema. On je bio dužan određenu sumu novca ljudima na nekoliko strana, ali se trudio da to sakrije od svih članova svoje porodice, prvenstveno od oca Vitora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof, ali i supruge Nikoline Pišek, koja uopšte nije bila upoznata s tom činjenicom. S obzirom na to da je Vidoje bio prekoračio rok za vraćanje dugova, te su oni kojima je dugovao počeli da ga pritiskaju da im što pre vrati novac, on je nekoliko nedelja pred smrt iz stana na Vračaru uzeo neke dragocenosti. Te predmete ubrzo je i prodao preko svojih veza koje je imao kao istoričar umetnosti, a zatim je od tog novca vratio deo para jednom od ljudi kojima je dugovao.

Prema našim daljim saznanjima, pokojni Ristović je pokušavao da od tog pozajmljenog novca pokrene novi biznis, s obzirom na to da je imao velikih problema na poslovnom planu, o čemu se u javnosti nije znalo gotovo ništa. Da mu nisu cvetale ruže u poslu, dokazuje i činjenica da su čak dve Vidojeve firme čiji je bio vlasnik bankrotirale pre njegove smrti i da su završile u prinudnoj likvidaciji. Jedna od njih bila je "Ristović Antigues Centre", a druga "R Investment Point", koje su bile prijavljene na istoj adresi u samom centru Beograda.

Nakon što su mu ove firme propale, ovaj istoričar umetnosti se zadužio kako bi rešio finansijske probleme, ali i kako bi deo novca uložio u pokretanje novog posla. Međutim, njegova iznenadna smrt u 44. godini 8. maja prošle godine u stanu kod D. B., nakon što je otišao na spavanje posle popijene čaše votke i seksualnog odnosa, prekinula je sve njegove planove koje je imao za naredni period. Ljudi koji su mu pozajmili novac, spletom nesrećnih okolnosti, ostali su bez svojih sredstava.

Kako bismo proverili naša saznanja, pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Nikolinom i Mišom Grofom, ali nam se oni nisu javljali na pozive.

Podsetimo, i sama Nikolina nedavno je za medije potvrdila ono što se duže vreme polemisalo u javnosti, a tiče se misterije oko Vidojeve smrti.

- Pa manje-više sve što je napisano je istina - priznala je Nikolina, a na konkretno pitanje da li su bili verni jedno drugom, rekla:

- Pa ja jesam - rekla je i priznala da nije pretpostavila da je bio neveran.

- Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu. Ja više ne znam ni kako se ona zove, toliko mi je to važno. Ona je priznala da je bila u nekakvoj vezi s njim, a moj svekar je to formulisao kao masaža... Sve je jako čudno, uglavnom, zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zastoja srca - ispričala je Nikolina u podkastu "Skip or Beep".

