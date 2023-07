RAT CARA I TAKIJA UŽIVO: Filip otkrio da ga Maja zove sa skrivenog broja, Marinkoviću pao mrak na oči: Plašiš se groma i mačke...

Maja Marinković prethodne noći gostovala je u emisiji "Narod pita" kada je napustila studio zbog svađe sa Bilalom Brajlovićem koji nije mogao da podnese video klipove sa Filipom Carem.

Nešto kasnije, na ivici nervnog slova pojavio se i njen otac Taki Marinković, te je umesto nje slušao osudu publilke.

Kada se Marinkovićeva vratila nastao je rat Cara i Takija koji su se putem poruka dopisivali i prepucavali.

- Dopisuju se sve vreme Car i Taki, šta se zbiva? - pitao je voditelj.

- Budala piše svašta, preti - rekao je Taki.

- Video sam da te je na storiju prozvao - rekao je voditelj.

- Videli smo kako je pobegao iz Zadruge. Znate šta se u Šimanovcima desilo, Kristijan je pričao kako je prošao. Nikakav vid nasilja, taj čovek se plaši groma, mačke. On mi prvi piše da ga ne spominjem. Šta glumi on dasu u Beogradu, on ne sme da prođe pored mene, a ne da mi kaže nešto - govorio je Taki.

- Svi su oni mangupi i šmekeri na baterije u Zadruzi, ali ovo je sam dokaz jer se nisu udostojili da dođu ovde u emisiju i spuštaju loptu kad je Kristijan u pitanju, a pričaju sve i svašta o takvim likovima koji su za njih tate. Složiću se da treba da obuče suknjicu i štikle. Pusti ti to na reč, dođi da vidimo koliko si hrabar - rekla je Maja.

- Moji drugari ga videli na splavu, Nebojša Bojović ga spasio kad je urinirao na splavu - rekao je Taki.

- Sad su mi poslali šta "Trandžara" govori u emisiji. Mene svi gotive jer sam ljudna, a Takiju proučujem da se leči. Nikad me niko nije spašavao od batina. Ćerka me je na finalu jurila, gledala je gde sam i želela da bude sa mnom. Nek ostavi mene na miru i moju Aleksandru - napisao je Filip Car.

- Ove njegove šlagare i laži neka prodaje u svojoj selendri. Ne sme da dođe ovde i spuštao je loptu sa Bilalom i svima - dodala je Maja.

- On je moj fan. On bi da bude Taki kad poraste - kazao je Taki.

Car mi je posalo salvu, lavinu poruka. kaže da prestaneš krišom da ga zoveš na skriveni broj - rekao je voditelj.

Da sigurno, on je meni blokiran i sa Bilalom sam 24 sata. Mene to više ne interesuje. Bilal moj telefon koristi kao da je njegov i ja njegov. Jako mi je žao što sam povredila tako kvalitetnog dečka koji me voli, poštuje zbog omraženog nasilnika. To da zovem ej smešna priča, ne pije vodu - rekla je Maja.

