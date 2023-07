BILAL OTKRIO DETALJE RASKIDA SA MAJOM "Laže da nije bila prihvaćena od moje porodice" Evo šta je rekao o bivšem tastu!

Maja Marinković i Bilal Brajlović obnovili su svoju vezu nakon izlaska iz Zadruge, a do kraha njihove ljubavi došlo je pre nekoliko dana.

Nakon što je Maja optužila bivšeg dečka da koristi nedozvoljene supstance, Bilal se oglasio za Alo! i prvi put progovorio o raskidu sa starletom.

foto: Printskrin/Instagram

- U šoku sam. Mogao sam da pretpostavim da će doći do ovako nečega, ali baš ovakve laži da će pričati nisam očekivao. Moj otac je nju vratio za Beograd nakon našeg raskida, jer sam ga ja to zamolio, a ona kaže da nije bila prihvaćena od moje porodice. Bila je u kontaktu i sa mojim roditeljima, braćom, babom... Jako je ružno ovo što govori - rekao je Brajlović na samom početku.

On se potom osvrnuo na to što je Majin otac, Taki, istakao da više nema lepo mišljenje o bivšem zetu.

foto: Nenad Kostić, Ana Paunković, Damir Dervišagić

- Navikao sam na takve Takijeve izjave, ja njega nikada nisam ružno spomenuo, i tako će ostati. On je meni već pretio preko telefona, tako da me njegove izjave ne iznenađuje - otkrio je Bilal, koji ističe da do pomirenja sa Marinkovićevom neće doći.

- Sa Majom se nakon ovoga nikada ne bih pomirio, iako sam uveren da joj neko puni glavu. Poznajem je dovoljno da znam da ovo nije njena ideja. Ne želim više da iznosim detalje, što se tiče raskida i toga da sam u bolnici oglasiću se za nekoliko dana. Kada budem izneo sve dokaze, javnosti će biti apsolutno jasno šta se dogodilo.

Kurir.rs/ Alo

