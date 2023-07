SAŠA JOKSIMOVIĆ SVE OBAVESTIO DA SE RAZVODI A SADA USLEDIO NOVI ŠOK! Glumac zbunio sve izjavom, supruzi napravio HAOS na LETOVANJU

Glumac Saša Joksimović prošle nedelje objavio je status na Instagramu zbog kojeg su svi pomislili da se razvodi o supruge Nevene.

- Svako svojim afinitetima i dosta je bilo. Budi najbolja mama našem Iliji, a neću ni ja biti loš tata. No comment” – napisao je glumac, a potom obrisao objavu.

Nakon toga nije želeo da komentariše temu razvoda, a sada je progovorio i otkrio pozadinu svega.

- Desilo se to da se napravila priča o razvodu preko “Instagrama”. Malo je glupo na taj način okončati život koji je trajao 22 godine. Kad se posvađamo ili sporečkamo, imamo internu šalu da kažemo: "Izvini se, inače sad stavljam na stori". Moj telefon se razbio i ta objava je "visila" dva sata bez preke potrebe - rekao je on, i na pitanje da li je taj potez bio ishitren i plod nesporazuma, on je kratko odgovorio "Da".

Saša je otkrio kako je njegova supruga reagovala kada je videla u medijima da se proširila priča o njihovom razvodu.

- Još više se iznervirala. Mislim da joj je preseo odmor - rekao je on, i otkrio gde su bili kada je njegov potez naveo sve da pomisle da se razvode:

- Da je bila ovde, verovatno se ne bi ni desilo. Mi smo kulturan par da se na taj način "spuštamo". Zapravo, ja sam joj spremao jedno veliko iznenađenje i, nažalost, baš je iznenadio – nečim što se promenilo za 180 stepeni. Izvini, ljubo. Tako se zovemo. A "bu" je skraćenica od "bubavi" već 22 godine. Preraslo je u "bu" i "ljubo".

