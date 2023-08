"MENI JE NAJTEŽI ZADATAK JER ŠIRIM LJUBAV" Toni Cetinski poslao moćnu poruku: Ugasio sam društvene mreže jer uopšte nisu društvene

Koncertno leto je u punom jeku, a jedan od najomiljenijih regionalnih pevača Toni Cetinski, kako on kaže, nastupa svuda gde ga publika voli.

Vanvremenskim hitovima, proteklu sparnu knjaževačku noć u okviru festivala "Kultura mladih".

- Uvek želim ići tamo gde me zovu i gde me žele čuti. Hvala Bogu to traje preko 30 godina. Opet smo ovde i drago mi je zbog toga. Sećam se da je prošli nastup bio dobar, postoje takvi momenti kada sam koncert kada se dogodi u takvom ambijentu postaje tradicionalan. Nadam se da će i moja ekipa reći da ćemo tradicionalno dolaziti ovde kada god požele - izjavio je Toni Cetinski.

Na pitanje novinara o zabrani da pojedini srpski izvođači nastupaju u Hrvatskoj, pevač je podestio na širenje ljubavi, baš kakvo ime i nosi ova turneja:

- Nisam za zabrane, i to uopšte. Meni je najteži zadatak jer širim ljubav kroz pesme i ne želim učiti trovati o onome što se plasira u medijima. Sada sam se i diskonektovao sa društvenih mreža jer sam shvatio da uopšte nisu društvene. Ljudi nisu društveni, već su stalno na mrežama, koje su kao društvene. Maknuo sam se sa tih mreža i nemam dodira sa tim svetom.

