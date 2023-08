MISTERIOZNA SMRT MENADŽERA VIŠE OD DECENIJE POTRESA JAVNOST! Miroslav Ilić gubitak najboljeg prijatelja nikada nije preboleo!

Pevač narodne muzike Miroslav Ilić nikada nije preboleo smrt prijatelja i menadžera Velimira Nikšića Nikše, sa kojim se rastao bez pozdrava, a zašto i kako se sve dogodilo muče ga i dan danas.

Naime, Nikšić je nestao 1. februara 2011. godine. Poslednji put je viđen na probi ''Oskara popularnosti'', a sutradan nije došao na sastanak povodom serije koncerta grupe Legende. Niko nije znao gde je, a spekulisalo se da je otet.

Estrada je bila u šoku, a policijska istraga je trajal mesecima, da bi u maju, njegovo telo bilo pronađeno kod rumunskog grada Oršava. Kako leš nije bio u fazi raspada, verovalo se da se nedavno utopio, a policija je pretpostavila da se radi o samoubistvu.

Na sebi je imao pantalone, kožnu jaknu i rolku, a na ruci mu je bio sat srebrne boje. U džepu su pronašli srpski pasoš, na osnovu čega je izvršena identitifkacija.

- Imao je puno problema. Čak je krajem prošle godine to i nagoveštavao. Bili smo kao braća, dugo godina. Pokušao sam da mu pomognem... Suvišno je pitanje da li ću njegovoj supruzi pomoći. Naravno da hoću - rekao je tada Ilić, prenosi Svet.

Pričalo se da su Nikši glave došle pozajmice od zelenaša koje nije uspevao da vrati.

- Ceo život je bio tačan, precizan, pošten i odgovoran. Zato je to i uradio. Nije mogao da podnese sve to. Neko bi pobegao, sakrio se... Ali ne i Nikša. On je čestit čovek i nije mogao da podnese to što se desilo - rekao je tada Miša Mijatović.

