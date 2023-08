"IZGUBILA SAM SVE" Sanja Đorđević progovorila o RATU, ispričala zbog čega nije htela DRUGO DETE, pa otkrila kakav joj je BRAK

Pevačica Sanja Đorđević prevazišla je sve krize u braku sa bivšim fudbalerom Petrom, sa kojim ima i ćerku Ivanu. Iako članovi njene porodice ne vole da se eksponiraju, ona tek ponekad sa mezimicom prošeta crvenim tepihom ili se pojavi na javnom događaju.

Pevačica kaže da je bivši fudbaler glava njihove porodice i da nikada ne bi mogla da bude s nekim ko bi od nje finansijski zavisio.

- Mog supruga javnost nikada nije zanimala. Mi idemo zajedno po slavama i rođendanima dragih prijatelja gde nema novinara. On ne voli da se slika. I pre mene on je imao svoj svet, svoj posao, on je mene na neki način i stvorio i dan-danas on predstavlja leđa naše porodice. Zahvaljujući njemu ja mogu sebi da dozvolim da malo radim, pa da se malo povučem sa scene. Iskreno, ne bih mogla da živim sa nekim ko finansijski zavisi od mene - priča tada Sanja.

Pevačica žali što nije rodila još jedno dete i otkriva kako je niz nesrećnih okolnosti uticalo na to.

- Razlog je rat u Sarajevu, odakle sam otišla u Švajcarsku. Nisam mogla da se odlučim za drugo dete u momentu kada sam sve izgubila. Morala sam sve iznova da gradim i stvaram. Nije mi se dogodila druga trudnoća jer sam se plašila da neću imati krov nad glavom i bila sam posvećena stvaranju svega. Možda sam bila egoistična u toj svojoj odluci, ali nisam imala snage za brigu o detetu jer sam brinula o celoj porodici tokom rata - kazala je tada Sanja.

