"KAKVA CRNA SVADBA, PREPLAKALA SAM DAN ZBOG DARKA!" Lazićeva majka u šoku zbog nove saobraćajke: Njene reči će se tek PREPRIČAVATI

Vest o novoj saobraćajnoj nezgodi Darka Lazića na deonici auto-puta kroz Beograd kada se folker kolima sudario sa kombijem, opet je šokirala region.

Ovo ništa ne bi bilo čudno da pevač godinama ne krši saobraćajne propise, a nije ga opametio ni težak udes, koji je jedva preživeo 2018. godine.

foto: Nenead Kostić

Mediji su nakon što se ova vest pojavila u medijima, kontaktirali Lazićevu majku, koja je negirala da se nezgoda dogodila, iako su se pojavile i fotografije i snimci na kojima se jasno vidi njen sin pored slupanog automobila.

- Ma nemojte da lupate gluposti, ionako mi je puna glava svega. Naravno da nije tačno - izjavila je juče Darkova majka.

foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Da bismo proverili kako je ona danas, dan nakon saobraćajke, pozvali smo Branku, koja je sad potvrdila da se nezgoda dogodila i da je još uvek van sebe zbog svega.

- Jao, ništa me ne pitajte. Mislila sam da je to neka glupost i ovako sam danima pod stresom. Ne mogu da se oporavim od šoka kad sam videla slike slupanog auta, a on mi se ne javlja. Posle čujem da je priveden. Strašno. Niko mi ništa nije javio. Preplakala sam celo popodne. Tek mi se kasno sinoć javio da je sve u redu i da je on dobro. Šta ja neću sve preživeti sa njim? Ne znam detalje, rekao je da će doći i da će mi sve ispričati - poručila nam je Branka.

foto: Ana Paunković, Filip Plavčić, Printscreen/Instagram

Na naše pitanje da li se sprema za svadbu i kako će ovo sve uticati na organizaciju, rekla je da o tome sad ne razmišlja.

- Ma, kakva sad crna svadba? Nije mi ni do kakve svadbe sad, vidite šta nas je snašlo? To mi je sad na zadnjem mestu. Njihova stvar je da li će se venčati ili ne. Ako je Katarina ljuta na njega i hoće sve da otkaže, razumem je. Ne bi se ljutila na nju. I ja bi tako uradila u ovakvoj situaciji - istakla je potrešena Lazićeva majka.

foto: Nemanja Nikolić

