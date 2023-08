"LJUBOMORNI SMO I ON I JA!" Aleks progovorila o BURNOM odnosu sa Carem, dotakla se njegove porodice, pa žestoko svima odbrusila

Aleksandra Nikolić progovorila je o odnosu sa Filipom Carem i njegovom porodicom, ali se nadovezala i na spekulacije o raskidu o čemu se dosta pričalo u prethodnom periodu.

- Sada sam u Beogradu zbog nekih obaveza koje imam ovde, nakon toga idem kod Filipa i započinjemo zajednički život. Ja sam bila non-stop kod njega, dolazila bih kada imam neke obeveze - otkrila je Aleks na samom početku.

- Da li ćete živeti u njegovoj porodičnoj kući - pitala je Maša.

- Ne znam, to se dogovaramo i dalje... - rekla je Aleks.

- Pisalo se po društvenim mrežama da ti i Filip niste zajedno - rekao je Darko.

- Imamo svađe, da, imamo svađe, ja sam to i pričala i rasprave. On priča neku svoju priču, ja svoju, on želi da bude po njegovom, ja po mom. Treba da nađemo kompromis. Ljubomorni smo i on i ja i samim tim dolazi do rasprava...Kada budem definitivno raskinula i raskrstila biće svi obavešteni - rekla je Aleks.

- Sve se to desilo neposredno nakon što je on bio u lajvu protiv Dalile i MIlice - rekla je Maša.

- Ja njemu verujem i smatram da ga bivše ljubavi ne zanimaju. Mene ne zanima da li su moje bivše ljubavi dobro, da li su se oženili ili šta već. Prošlost ostaje iza nas i najbitnija je sadašnjost i budućnost - dodala je Aleks.

- U kakvim si odnosima sa njegovim roditeljima - pitao je Darko.

- Super, stvarno. Njegova porodica je prema meni divna, normalni ljudi. Niti se oglašavaju u medijima niti bilo šta...Ja želim nešto da bude po mom, a on po njegovom, a mi smo tvrdoglavi i onda dođe do rasprave - rekla je Nikolićeva.

- Da li planira Slovenka da se upozna sa FIlipovim roditeljima - pitala je Maša.

- Nije više tako, mama se ne meša u moj odnos sa Filipom. Njoj je najbitnije da sam ja srećna. Da li ima u planu da se upoznaje sa Filipovim roditeljima?! Mislim da će doći i do toga. Oni nisu bili deo toga, totalno su neki drugi svet i mislim da ne bi bilo problema da sednu zajedno da se upoznaju - rekla je Aleks.

