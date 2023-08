"SAHRANIĆE ME PORED BIVŠEG MUŽA" Nada Obrić se razvela zbog prevare, ali želi da počiva u grobnici pored Ace: Mnogi će da me osude

Za razliku od svojih kolega koji se zgrožavaju i na samu pomisao o smrti, sahranama i pisanju testamenta za života, Nada Obrić kaže da nema problem sa tim.

foto: Kurir televizija

Pevačica koja je po četvrti put pobedila rak, otkrila je da je sve tehničke obaveze oko svoje smrti rešila na vreme.

- Čitala sam da se Lepa Lukić naljutila kad su je pitali jel napisala testament i kupila grobno mesto. E pa ja ne bežim od toga. Biće to u Beogradu, na Bežanijskom groblju. Iako sam se od bivšeg muža Ace razvela pre 18 godina, jer me je prevario, ja sam ipak odlučila da kada umrem budem sahranjena u istu grobnicu sa njim. Ipak sa tim čovekom imam dvoje dece Itanu i Sašu. Verovatno će sad mnogi i da me osuđuju, ali baš me briga, to je moja konačna odluka i kraj - objašnjava Nada i dodaje:

foto: Kurir tv

- Ja nisam pisala testament, jer među mojom decom nema zle krvi, znaju oni šta ja imam i šta će da podele. Nemam strah ja od toga da unapred raspoređujem i delim. Moj pokojni muž i ja smo sve to na vreme rešili.

Inače, grobna mesta su već kupili Zlata Petrović i Žika Jakšić o čemu su javno pričali.

Kurir/ Star

Bonus video:

10:06 NADA OBRIĆ O TOME ZAŠTO NIJE NAPISALA KNJIGU O SVOM TURBULENTNOM ŽIVOTU