OVO JE NAJVEĆI STRAH NADE OBRIĆ! Često ga zovemo kada nam je potrebna pomoć, a ona kada ga vidi, POBEGNE I IZ SVOJE KUĆE

Zvezda narodne muzike Nada Obrić gostovala je u emsiji "Puls Srbije" u razgovoru sa voditeljima Milošem Anđelkovićem i Anastasijom Čanović otkrila je više o svojim najvećim strahovima.

Poznata pevčaica je u razgovoru sa voditeljima imala toliko raznoraznih životnih iskustava da sve može da se obujmi u jednu knjigu, za koju, kako je rekla još uvek nije vreme.

- Život me nije mazio. Život mi je bio veoma interesantan. A znate, ja sve što sam radila, ili sam radila maksimalno do kraja kako treba, ili se nisam upuštala uopšte. Ako vidim da ja to neću znati, neću moći iz ovih razloga, ja se ne upuštam u to. Ja recimo o medicini ne znam ništa i ne želim da znam. Nisam onaj YouTube doktor. Ni Google doktor, hvala - kazala je uz smeh Obrić.

Otkrila je da se plaši električara i struje:

- Ja ne smem da gledam električara, izlazim iz kuće kad mi dođe električar da nešto popravlja. Toliko se bojim struje i ne znam ništa. Ali zato ne postoji građevinski rad nijedan koji ja sa majstorom ne mogu da uradim i da razumem.

Ipak, nakon mnogih iskustava u svom životu, ne želi da piše knjige o sebi:

- Postoje naravno u svačijem životu, postoje stvari koje nisu za javnost i stvari koje ne znaju ni moja deca i ako ne bih njih napisala, ja ne bih bila iskrena do kraja. A da ja sad pišem knjigu kako sam ja najbolja, najlepša, najpametnija... Ja sam čitala par knjiga koje su pisale moje koleginice, kolege i tako dalje. Savršeni i lepi, je li tako? Nemoguće je to. Mi smo samo ljudska bića. I jedna je Nada Obrić bila na sceni, a druga je Nada Obrić bila u kući sa decom, sa prijateljima, komšijama - rekla je Obrić.

Ona je uspela da razdvoji kuću i posao iako joj ni jedan ni drugi aspekt nije uvek išao prema planu.

- Iimala sam jedan brak, pa se razvela, pa imala drugi brak, pa se razvela. Imala, roditelje umrli su u jeku mog posla. Mislim, decu odgajila. To su danas zreli divni, fantastični ljudi koji su sad mene razmazili. Pametni, apsolutno svoji ljudi. Tako da taj neki imperativ u životu sam ispunila. I sada pišem knjigu da bi se zvalo da sam napisala knjigu bez tih detalja koje su meni život činili. I značili tada mnogo u životu. Ja to neću - rekla je.

Mnoge stvari je sakrila i od same sebe:

- Naravno da sam mnoga sećanja potisnula. Verovatno takva genetika mi je u pitanju. Te ružne stvari vezane su za detinjstvo. Samo sam potisnula duboko u sebe. I nisam dala da me to polomi, da me zaustavi, da me dezorijentiše kako god. Nego sam se borila. Imam jednu dozu tog pozitivnog inata. Jer inat može biti i negativan i pozitivan. Negativno i pozitivno da utiče na vas. Srećom, ja sam imala tu jednu dozu pozitivnog inata. E, nećeš me slomiti. E, nećeš me pobediti. I to me guralo uvek napred. Nije više puta, nego više desetina puta. Kažu i da je razvod kao smrt voljene osobe. Ali je bukvalno tako. Uopšte nebitno ko ostavlja - rekla je Obrić.

