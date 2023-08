"REKAO SAM MILJANI DA ME OSTAVI NA MIRU!" Zola urnisao i Mariju, pa otkrio sve o čemu je do sada ĆUTAO o Kulićima

Lazar Čolić Zola je nedavno gostovao sa Miljanom Kulić u emisiji,"Narod pita" u kojoj je priznao da više nikada ne želi da bude sa njom u vezi.

Zola je za medije otkrio šta misli o njenom i Bebicinom raskidu, da li se sa njim čuo i ko mu je nova devojka zbog koje je otkačio Slađu.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Shutterstock

Da li te je iznenadio raskid Bebice i Miljane?

Ni najmanje, pa vratite klipove i vidite šta sam ja govorio, ceo scenario se izdešavao, ja sam rekao da će ih on nasamariti. Bilo je pitanje dana kada će da se desi sve to. Mada ja njega ne krivim, stvarno, pa i one su i mene nasamarile, nema koga nisu, tako da, vraća se sve. Marija je neko ko nema trunke zahvalnosti, ona je ološ, koliko je tog Bebicu dizala u nebesa, a šta sada sve o njemu iznosi. Ja sam rekao da će to da se desi. Ja nisam Bebica i neću da iznosim sve i više od onog što sam rekao.

Jesi li se čuo sa Bebicom?

- Ma, šta ima da se ja čujem sa njim, molim te, nisam, niti ću. Briga me, neka vodi svoju bitku, ja kada sam rekao šta će da bude on se tada kleo u Mariju, imao je viši cilj, meni je ovo sad smešno. Ko zna šta ćemo da čujemo sve još, ko serija neka. Bebica tek sada govori kako je Marija loša, kako je Miljana pod njenom kontrolom, a bio si tamo dve godine, kako sad tek loša, to vam govori i o njemu, ja od starta pričam ko je Marija.

Tvoja bivša devojka Slađa je sada sa njim u vezi?

- Jao, pa jel su u vezi? Šta da ti kažem, ja im želim svu sreću ovog sveta, što dalje od mene. Mislim, Slađa je zgodna, nema šta, glavu malo kad dotera ekstra, šta znam, lep su par.

Jel te zove Miljana?

- Ma da, zvala je nakon raskida sa Bebicom, rekao sam joj da me ne zanima, da me ostavi na miru. Ja sam odlepio koliko sam zaljubljen, nije javnosti poznata devojka, ali zauzet sam i stvarno me Miljana, Slađa i te rijaliti priče ne zanimaju.

Da li si se čuo sa Ivanom i on se posvađao sa Kulićima?

- Šta ću ja sa njima da se čujem, ne. Ma baš me čudi da su se već posvađali, a tako sve bilo idilično, Bože, sad sam se iznenadio. Ma, ne zanima me stvarno, neka rade šta hoće, ja ne znam ko malo normalan može da trpi Mariju. Miljana da uđe u rijaliti bez nje, bila bi druga osoba. Radi kako ova kaže, tako mora.

Jel ti normalno da dete plače za Bebicom, a ne za Ivanom?

- On je mali i on je sa Bebicom proveo mnogo više vremena, Ivana je viđao povremeno tako da to mi je logično. Dete plače jer je izgubilo svoju igračku, a Bebica je bio prava igračka Kulićima.

Da li misliš da će se on pomiriti sa Miljanom u rijalitiju?

Ne zanima me to, ali me ništa ne bi iznenadilo, stvarno. Biće to jedna lepa ljubavna priča svakako, još i Slađa čujem ulazi.

foto: Printscreen/Zadruga

Hoćeš ući i ti u "Elitu"?

- Ne znam šta bih ti rekao, za sad ne, videćemo, imam neke druge planove, ali nikad se ne zna.

Miki opet ulazi u rijaliti, misliš da će ostati do kraja?

- On je jednom izgurao do finala i ja bih voleo ako ulazi da to bude kako treba. Specifičan je on, ja ga gotivim, ali ima slab prag tolerancije. Želim mu da stisne zube i izgura, ima za koga.

Da li si se čuo sa Inom, šta je bilo na kraju, jel rodila bebu?

- Mislim da joj je sve to bila priča da bi je zvali u rijaliti. Nije rodila moju bebu, nije rodila uopšte koliko znam i sama se izblamirala i pogubila. Žao mi je, nije smela tako, pored mene i moja majka je bila pod stresom.

Jel se čuješ sa Carem, šta je sa njim i Aleks?

Zajedno su, čujemo se naravno non-stop. On je tamo u Hrvatskoj, nismo se videli, mislim da ćemo se uskoro i videti, sve je okej. Ne pričamo mi sada o tim ozbiljnim stvarima, imamo neke svoje teme.

Jel ti Car zamera druženje sa Janjušem?

Ništa nema da mi zameri, meni je Filip najbliži, čujem se sa Janjušem, ne baš često ali se čujemo. Ako oni nisu dobri što bih ja morao da biram stranu, ne mešam se uopšte.

U kakvim si odnosima sa Anđelom?

- Nemam sa njom kontakt, ni ne pratim šta se dešava, poslednje što znam da nije sa Zvezdanom, stvarno se ne bavim time ko, šta, gde radi, ne zanima me. Meni se rijaliti završio, a i kada sam bio unutra nisam mnogo zalazio u tuđe teme.

Da li si čuo da Dalila ulazi u "Elitu", misliš da može da pobedi?

- To ko može da pobedi je smešna priča jer mnogo faktora tu ima. Nisam čuo za Dalilu, ako uđe dobro, ne znam šta da ti kažem, jer sa devojkom nemam komunikaciju.

foto: Printscreen/Zadruga

