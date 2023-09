"NEMOJ DA TE PUCAM, GEPEKUJEM!" Karamela o 'ludom' vremenu: Znao sam da će se naljutiti zbog teksta, ali nisam hteo da ga menjam!

Goran Stojičević Karamela poznat je po svojim izvanrednim imitacijama, trenutno radi na jednoj, kako on kaže, slobodnoj televiziji.

U emisiji "Balkanske prevare" postao je poznat među širom masom jer je dovodio realne, ali i te kako teške životne priče.

Ovog puta gostovao je u emisiji "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića.

A otkrio je da li je nekada morao da ublaži reči koje je dobio u tekstu, kako se pojedina lica sa estrade ne bi naljutila:

- Pa ja sam znao da će se naljutiti, imao sam tu moć da ublažim, ali sam bio đavoljak, nisam hteo mnogo da ispravljam tekst jer mi onda nije bilo duhovito. Gledao sam uvek da bude duhoti, čak mi i Brena pitala zbog čega ne menjam tekst. To je jako teže bilo, skinuti glas od pevačice i uraditi drugi tekst, parodiju, a da zvuči na taj glas. To je mnogo teško.

Potom se osvrnuo na jednu parodiju koju je napravio na konto Mire Škorić:

- Obično je Dejan radio spot pevačicama, a potom mi uradimo parodiju. Nije se naljutila, Mira i ja smo u dobrim odnosima. I kada je bilo sa pištoljem, kada kaže 'nemoj da te pucam, da te gepekujem' to je bilo to vreme ludila i zanimljivo. Te imitacije su zaista ostavile pečat, niko se nije pojavio posle mene sa tim. To je i sreća i talenat.

