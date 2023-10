NIKO NE ZNA DA JE OTAC PEVAČICE MUZIČAR I IMA SVOJ BEND: Talenat je nasledila od njega, a BRAT joj je cenjen u filmskoj industriji

Pevačica Vanja Mijatović je svoju karijeru započela u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a iako je godinama na javnoj sceni, malo ko zna detalje o njenoj porodici. Vanja je rođena u Kraljevu, potiče iz muzičke porodice, pre takmičenja pevala je u bendu svog oca Radoslava Mijatovića.

On je 2012. godine stigao do finala u muzičkom takmičenju „Nikad nije kasno“, a njegov sin, Vanjin brat, jeste Vladan Mijatović, poznati džez pijanista, kompozitor i filmski kompozitor koji je godinama živeo u Njujorku, a već duže vreme živi u Los Anđelesu.

foto: Nemanja Pancic

- Brat je magistar džez klavira, on danas radi i filmsku muziku, živi u Los Anđelesu, pre toga je živeo u Njujorku, on je moj uzor za sve u životu. Za hrabrost, za talenat, veujem mu kada je u pitanju sud o mojim pesmama, on mi je i brat i savetnik i sve. Tata nas je uveo u svet muzike, on se bavi muzikom preko 40 godina i danas svira. Majka nam je uvek bila podrška, nikada se nije bunila, u to vreme je bilo škatljivo da se žensko dete bavi muzikom, ali nas je tata pustio da se sami odlučilo, nikada nas nije vukao za rukav. Jedva smo čekali da idemo sa njim, to je spontano u mom životu i verujem da je to dar od Boga.Inače, Vanja je šest meseci živela i radila u Beču.

foto: Kurir Televizija

- Jeste, posle izlaska iz tatinog benda sam otišla. Moj brat je i dalje bio u Srbiji tada, meni je to delovalo kao dobra prilika da naučim još nešto, delovalo mi izazovno i to sam uradila. Posle su bili festivali i drugi bendovi, volim što sam ceo život bila okružena drugim muzičarima - istakla je ona.

kurir.rs/nova.rs

Bonus video:

03:45 PEVAČICA ZBOG TRAGEDIJA OTKAZALA SVADBU I NALJUTILA MLADENCE! Vanja Mijatović sada otvorila dušu i otkrila šta se tačno desilo