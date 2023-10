"NE KAJEM SE ŠTO SAM BILA U ZATVORU, LAGALA SAM SUD" Pevačica o mračnoj prošlosti i periodu iza rešetaka, šokirala priznanjem!

Ema Lapin došla je u žižu medijskog interesovanja nakon priče da je završila u zatvoru zbog posedovanja nedozvoljenih supstanci.

Gostujući u jednoj emisiji otkrila je šta se zapravo dogodilo i zbog čega je završila iza rešetaka sa samo dvadeset dve godine.

- To je generalno bila neka osveta, bila sam mlada i naivna, zaljubila sam se i svašta nešto se tu izdešavalo. Mislim da niko ne treba da osuđuje druge, ko danas zna šta se tamo nekome desilo. Dok ne upoznate osobu, ne možete da vidite šta se zapravo toj osobi desilo. Šta sam ja znala sa osmanaest godina, klinka, zaljubljena luda glava, malo strah i ljubav i eto krenula sam pogrešnim putem – rekla je ona.

Iako je bila na robiji, Ema je šokirla rečenicom da se ne kaje zbog svega što je uradila, a priznala je da je na sudu lagala i tako je svu krivicu preuzela na sebe.

- To je sada iza mene i ja se nosim sa tim. Svašta se pisalo, pola od toga možemo da bacimo u vodu, ja nikada nisam davala izjave šta se zapravo desilo. Na sudu sam se branila ćutanjem, potpisala sam da sam kriva, lagala sam sud, to je tako otišlo. Bila sam na izdržavanju kazne, proces je završen i ja sam izašla. Kakav je moj život bio, to znam samo ja i moja porodica, uspona i padova je bilo, ja se ponosno nosim sa svim dešavanjima oko mene i mog života, ne bih preporučila nekome da mu se desi kao meni, ali sada kada pogledam ponosna sam na sebe i ne kajem se jer svako zlo nosi nešto dobro – kazala je Ema.

Sa druge strane ističe da je sve ovo uticalo na nju u pozitivnom smislu i da je sada nakon svega mnogo jača osoba nego što je bila pre zatvora.

- Meni je u početku bilo krivo i kajala sam se, a onda sam prestala da se kajem, oprostila sam svima sve. Krenula sam novim putem, nemam čega da se stidim, ponosna sam na sebe, shvatila sam gde sam grešila, nije mi žao što se to desilo, ovo iskustvo me je ojačalo – zaključila je pevačica.

