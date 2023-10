KAČAVENDIN VERENIK JE ŽIV I OTAC JE DETETA MILICE DABOVIĆ?! Košarkašica ga optužila za nasilje, a Milena ga sahranila, ŠOK detalji

O vereniku Milene Kačavende mesecima unazad se priča, jer kako je Ana Ćurčić tvrdila, u kontaktu je sa čovekom koji sebe predstavlja Mileninim verenikom, a kako je Kačavenda tada otkrila za medije, on je poginuo.

Aktuelna učesnica "Elite", Milena Kačavenda, bivša drugarica drugoplasirane superfinalistkinje "Zadurge 6", Ane Ćurčić, tokom njenog boravka u rijalitiju srčano je branila svoju drugaricu u spoljnom svetu na razne načine.

Jednom prilikom tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" Milena je otkrila da će se posle nekog određenog perioda samovanja, jer podsetimo, Kačavenda ima brak u trajanju od 20 i više godina iza sebe i dvoje dece, udati.

Neposredno nakon što je vest o njenoj udaji buknula u javnosti poput plamena, Milena je saopštila, tada tužne vesti javnosti, a to je da je njen verenik poginuo u saobraćajnoj nezgodi u Austriji.

Domaći mediji su došli do saznanja da je Milenin verenik živ i da je ona još jedna žena u nizu njegovih prevara.

Bivša košarkašica Milica Dabović pre Vanje, imala je veliku ljubavnu priču sa izvesnim Vukom Rotenom, s kojim je dobila i sina. Mnoge je tada zanimalo kako otac njegov izgleda i ko je on zapravo, te je tom prilikom i otkriveno da se on ne zove Vuk, kako je ona tvrdila, već da je njegovo pravo ime Ljuba, što je bivša košarkašica naknadno i potvrdila, i da je u Beogradu poznat po mnogim prevarama, a da je tada Milica bila samo još jedna od njegovih žrtava.

- Ta tema me najviše boli. Krivim sebe što sam izabrala najgoru moguću osobu da bude otac mog deteta. Ne mogu da verujem da jedan otac može da uradi to svom detetu. Želela sam da moje dete ima oca, dala sam mu i više od deset šansi, a on je svaku prokockao i nije ga intresovalo sopstveno dete. Bolje je da moj Stefan nema oca, nego da ima ovakvog - pričala je tada Milica za medije otkrivši da se radi o izvesnom Ljubomiru:

- Stefanov otac se zove Ljubomir, iza sebe ima brak u kom je dobio jedno dete, ali ima i dijagnozu psihičkog bolesnika. Bolje je da takav otac ne pita za sina, Stefan i ja smo srećni zajedno i imamo prijatelje koji nam pomažu i koji nas paze i vole - poručila je Dabovićeva tada.

Podsetimo, Milica je neretko tokom svojih gostovanja u emisijama kroz suze pričala o nasilju koje je doživela od strane oca svog deteta.

