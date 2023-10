"SUPER JE ŠTO JE KAČAVENDA SAHRANILA OCA MOG DETETA!" Oglasila se Milica Dabović nakon što se otkrilo ko je Milenin bivši verenik

Milica Dabović ne može da veruje da je otac njenog deteta uspeo da prevari Milenu Kačavendu i da joj podvali priču da je mrtav.

Ovaj potez njenog bivšeg partnera je nasmejao do suza jer, kako kaže, zna o kakvom čoveku je reč:

foto: Printscreen

- Pa ovo je cirkus "Kolorado". Vi ne možete da zamislite šta je to. Uopšte mi nije jasno kako je Milena uspela sa njim bilo šta. Super je što ga je sahranila. Vi ne znate šta on sve radi. Njega su vatali za gušu jer je zavrnuo nekog tipa za pare. Ne mogu da verujem da je uspeo da prevesla i Kačavendu. Ja ništa ne znam ništa o tom čoveku zapravo - kroz smeh priča Milica.

foto: Printscreen Instagram

Njoj je ovaj potez bio potez očajnika:

- Ja o njemu nemam ni traga ni glasa. Ali on je ginuo nekoliko puta na ulici, imao je svoje faze tog tipa. Meni je sve to smešno. On, koliko znam ima neku vezu tri godine i živi na njenoj grbači - priča Milica.

foto: Prinrtskrin

Kurir.rs

