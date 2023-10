PROSTITUTKA ZAVELA POLICAJCA KOJI JE UČESTVOVAO U NJENOM HAPŠENJU?! Obrlatila ga jednostavnim, ali KOBNIM postupkom?

U rubrici Nezaštićeni svedok u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića stižu novi pikantni detalji o poznatima. U ovoj rubrici ličnosti se ne navode pod njihovim pravim imenima već po pseudonimima.

A danas smo saznali da je "prostitutka" zavela policajca "Šonju".

Novinarka Kurira Ljiljana Stanišić otkrila je detalje ove neobične romanse.

- Trebalo bi sve njih da raskrinkamo i prostitutku i tog policajca Šonju. Prostitutku poznaješ mada više nije u prostituciji. Promenila je zanimanje, ali kako se ono kaže jednom prostitutka uvek prostitutka. Desilo se da se policajac zaljubio u ženu koju nije doduše direktno hapsio, ali je u tome na neki način učestvovao.

- Kako se to čovek zaljubi u svoj plen, teško je objasniti. Ono što je sigurno jeste da je to bilo kobno. A on je navodno zaveden tako što ga je ona nekoliko puta poljubila u vrat - rekla je Stanišić i dodala:

- One tačno znaju kako da obrlate klijenta, inače ne bi bile u tom poslu koji je jedan od najopasnijih. Državnici su padali jer su u postelji odavali najveće tajne svojim konkubinama.

