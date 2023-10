OVAKO JE PROTEKAO SUSRET FILIPA ŽIVOJINOVIĆA I PRINCEZE DAJANE! Boba otkrio kako je njegov sin reagovao kada je video Ledi Di

Slobodan Boba Živojinović jednom prilikom je ispričao sve o svom susretu s princezom Dajanom u Engleskoj, a tom prilikom ju je upoznao i njegov najstariji sin Filip Živojinović.

- Filip je godište njenog mlađeg sina Harija, pa su nam uglavnom to bile teme. Filip ju je i upoznao. Kada sam mu rekao da je to princeza, ništa mu nije bilo jasno. On je, kao svako dete, princeze zamišljao poput likova iz bajki, u dugačkim raskošnim haljinama - ispričao je Živojinović svojevremeno.

On je opisao i kako je upoznao Dajanu.

- Nedelju dana pre Vimbldona 1987. godine održan je humanitarni meč pod njenim pokroviteljstvom. Bio sam jedan od učesnika, pored još nekoliko poznatih tenisera. Tada sam upoznao Lejdi Dajanu. U prvom razgovoru pitala me je da li sam ja onaj teniser koji ima najjači servis - ispričao je on, pa nastavio:

- Navijala je za mene sa tribina, iako je kraljevska porodica imala VIP ložu. Velika je stvar kad na meč dođe da te bodri osoba poput nje. Bila je predivna žena, njena veličina bila je u tome što je normalno komunicirala sa svima. Naši dugački razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj deci - prisetio se Boba.

