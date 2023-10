NAKON 30 GODINA PONOVO ZAJEDNO! Beba Bit Strit koreograf u šou "Rame uz rame sa Draganom": Ona nam je dala najveću šansu!

Dušanku Dekić, poznatiju kao Beba Bit strit, gledaoci Kurir televizije od subote, 21. oktobra, gledaće u spektakularnom šou-programu "Rame uz rame sa Draganom". Ona će zajedno s koleginicom Jovankom Keser biti koreograf i članica žirija, a ovo će biti prvi put da su se denserka i muzička zvezda Dragana Mirković našle u istom projektu posle 30 godina.

Beba je ranije bila član Bit strita, plesne grupe koja je Draganu pratila na velikim koncertima. Sada će zajedno s njom birati jednog od četrnaest plesača koji će dobiti priliku da pleše na njena dva spektakla u Beogradskoj areni 29. i 30. decembra. O velikom projektu, ali i o svojim počecima, kolegama i planovima Beba priča u intervjuu za Kurir.

Koliko ste zadovoljni plesačima koji će se takmičiti u ovom šou?

- Dobri su. Nisu to vrhunski izvođači, produkcija je birala različite igrače. I oni koji igraju kratko i oni koji su decenijama u ovom poslu. Ali to su ljudi koji vole da igraju i talentovani su. Šou će biti dobar. Pronalazim mnogo mana i kod sebe i kod drugih, jer mislim da kompletnog umetnika čine mnoge stvari.

Da li saradnju s Draganom Mirković smatrate prekretnicom u svojoj karijeri?

- Jedna od najbitnijih za našu grupu i naš rad je Dragana Mirković. Pomogla je da Bit strit uradi prvi album i pružila nam priliku da uz nju pokažemo šta radimo još dok nismo bili ni punoletni. I kada smo izdali album, dala nam je puno poverenje što se tiče scenskih nastupa. Devedesete su bile zatvorene godine, a mi smo putovali svuda, bila sam na Brodveju, skupljali smo zanat. Nevezano za to, Dragana nam je pružila nesvakidašnju priliku koju nam drugi, što zbog godina, što zbog nerazumevanja, nisu pružili.

Sećate li se svog prvog projekta s Draganom?

- Kao demo grupa nastupali smo na Studiju B i na raznim drugim mestima. Snimali smo to na VHS kasetama i pokojni Raka Đokić je dobio informaciju da može da nas pogleda. Marina Tucaković nam je već pomogla da se pojavimo kod Džeja u spotu i onda smo došli do toga da nas pogleda čuveni Raka. Jedan stari poznati denser mu je rekao da ne valjamo. On je tada vratio taj VHS i nije gledao, nije nas zvao. Dragana je tada imala problem s tim denserom i izvadila je taj VHS da gleda dok je čekala da vozač dođe po nju. Tada je rekla: "Ovi klinci će raditi sa mnom."

Da li ćete sada za koncert Dragane Mirković u Areni praviti nove koreografije ili će biti sve kao što je nekada bilo?

- Pravimo nove plesne tačke, ali se baziramo na glavnoj ideji za pesme koje su prepoznatljive. Znači, stvari koje su u tom periodu ostavile veliki utisak odisaće tom atmosferom, imaće identične delove, ali modernizovane u skladu sa vremenom. Eto pesma "Opojni su zumbuli" će biti tako slatka kao i tada, samo modernizovana, ali biće jasno iz aviona da je to to. Sećam se sada kad se to dešavalo, brkati ljudi iz prvog reda su igrali kao u spotu. To je stvarno bio dobar fazon.

Koliko je drugačija Dragana iz tog doba i danas?

- Svi smo drugačiji, ali suština ostaje ista. Dragana jeste osoba koja želi da podrži mlade, jeste osoba koja drži do svojih životnih vrednosti, koje neće da menja i ona jeste više žena iz naroda od većine estradnih izvođača.

Deo vaše grupe bila je Ksenija Pajčin, kakva je bila vaša saradnja?

- Upoznale smo se u diskoteci. Počele smo da radimo zajedno na prvom albumu, ona je bila specifična osoba, imala je vatru impulsivnosti i svakako je ostavila trag.

Da li je neko od mlađih izvođača kontaktirao sa vama za saradnju?

- Jeste. Radili smo za Hurricane kada su pobedile na Beoviziji. Radili smo i sa Angelinom. Radili smo i spotove. Ima tu mnogo kvalitetnih ljudi, ali ima i mnogo toga što nam se ne sviđa.

Kakvo vam je iskustvo sa inostranom karijerom, radili ste u Americi?

- Radila sam i tamo s mnogim ličnostima, svetskim zvezdama. Mnogo je drugačije nego ovde, tamo se niko ne ponaša kao zvezda. Više se trude da svoj posao odrade profi i to je to.

Koliko vam je bilo teško kad se grupa ugasila?

- Nije mi bilo teško, jer to nikad nije ni prestalo. To je način života, mi živimo i dalje. Nema tu konkretne tačke. Samo smo prestali da snimamo. Mi nismo ni bili željni popularnosti. Mi radimo za indijske filmove, strane produkcije. Muzičari iz grupe rade pesme za druge izvođače.

Da li ste u kontaktu sa Husom i Ljubom?

- Slabo, ali jesmo. Ne pijemo kafe i ne družimo se mnogo, ali u okej smo odnosima.

Planovi za budućnost?

- Početkom godine ide naš festival, radimo trenutno po školama vrlo zanimljive projekte. S jednim di-džejem iz Zemuna radimo neku tematsku priču, jer sam i ja iz Zemuna pa ćemo predstaviti Zemun na svoj način i to je to. Biće svega i svačega.

Ovog vikenda počinje najveći muzičko-plesni talent šou!

Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz Rame sa Draganom" emitovaće se od 21. oktobra, svake subote i nedelje od 20 časova.

Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da zasijaju na sceni rame uz rame sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu - milion dinara. Kako će izgledati njihova plesna borba, da li će iskoristiti mogućnost da zablistaju i otvore put ka uspehu, pratite na Kurir televiziji subotom i nedeljom od 20 časova!

