ODBILA VAN DAMA! Godinama su prijatelji, ali folk diva Dragana Mirković ovu PONUDU nije mogla PRIHVATITI, evo i ZAŠTO!

Foto: Miomir Milić, APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Svima je dobro poznato da su folk diva Dragana Mirković i holivudski glumac Žan Klod Van Dam godinama dobri prijatelji, a pevačica je svojevremeno otkrila kakvu je ponudu dobila od njega i zašto ga je odbila.

Muzička zvezda je jednom prilikom istakla da su njih dvoje veliki prijatelji, ali da nikada nije pomišljala da koristi to prijateljstvo da bi se promovisala.

foto: Miomir Milić, Privatna Arhiva

Dragana Mirković je istakla da nikada nije razmišljala da snimi film o sebi, ali i otkrila da joj je Žan Klod Van Dam ponudio i da snime duet, što je ona odbila.

foto: Kurir TV

"Nisam zainteresova za film. Neko bi na mom mestu mnogo toga uradio, ali ja ne. Neko bi snimao i sa svetskim zvezdama pesme, pojavio se na filmu i svašta nešto, a ja prosto ne. Ljude koje upoznam zavolim kao prijatelje. Meni je Van Dam nudio neke stvari, ali meni to ne pada na pamet apsolutno. Jer ako smo prijatelji, onda smo samo prijatelji. Neko bi možda pomisliio da sam iskoristila priliku što smo prijatelji, ali kod mene to ne dolazi u obzir", rekla je ona i otkrila zašto je odbila glumca:

foto: Društvene mreže

"Nudio mi je da se pojavim u njegovom filmu, a ja sam mu otvoreno rekla da neću. Ponudio mi je da snimo zajedno pesmu na francuskom. I dan danas je imam u telefonu, ali sam mu rekla nema šanse. Ja ne znam ni da se smejem na francuskom, a kamoli da pričam. On je to želeo zbog mene jer njemu to apsolutno ne treba".

